林佳龍訪奧地利 陸外部：搞台獨死路一條

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
外交部長林佳龍9月11日至20日訪問捷克、義大利及奧地利。圖為林佳龍（右四）在奧地利時宴請奧地利聯邦議會副議長魯伯特（Günther Ruprecht，左二）及奧台協會主席艾蒙（Werner Amon，左三）等人並合影。（圖／取自外交部官網）
外交部長林佳龍9月11日至20日訪問捷克、義大利及奧地利。圖為林佳龍（右四）在奧地利時宴請奧地利聯邦議會副議長魯伯特（Günther Ruprecht，左二）及奧台協會主席艾蒙（Werner Amon，左三）等人並合影。（圖／取自外交部官網）

針對外交部林佳龍訪問奧地利，大陸外交部發言人郭嘉昆22日表示，搞「台獨」是死路一條。

據央視新聞報導，郭嘉昆在例行記者會上，回答有關台灣外交部長訪問奧地利的問題時，郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國」原則是中國和奧地利建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識。

郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，敦促有關國家恪守一個中國原則，停止為「台獨」分子活動提供平台，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，搞「台獨」是死路一條，「撻洋謀獨」不會得逞。

他表示，無論民進黨當局如何蹭熱點，搞竄訪、妄圖製造「兩個中國」「一中一台」，這些圖謀都注定失敗，是不可能撼動一中格局的。

據外交部網站，外交部長林佳龍9月19日率團出席駐奧地利代表處在維也納愛樂協會（Musikverein）布拉姆斯廳（Brahms Saal）舉辦的「當東方遇見西方」音樂會及開幕酒會，與新竹縣長楊文科、奧台協會主席艾蒙（Werner Amon）、跨黨派國會議員Dominik Oberhofer、Laurenz Pöttinger、Ralph Schallmeiner、文化界人士及民眾共同參與這場音樂盛事，欣賞台灣客家八音團的演出。

外交部 台獨 奧地利 林佳龍

