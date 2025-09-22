拒「台灣護照」買國際線政策轉彎 春秋航空客服：已恢復正常

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
早前傳出春秋航空新政策，拒絕台灣民眾用台灣護照購買該航司的國際航線，不過下午改口稱系統已恢復正常。中華民國護照示意圖。圖／聯合報系資料照片
早前傳出春秋航空新政策，拒絕台灣民眾用台灣護照購買該航司的國際航線，不過下午改口稱系統已恢復正常。中華民國護照示意圖。圖／聯合報系資料照片

今日稍早才表示「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，恐衝擊在陸台灣人購買該航司國際線機票權益後，大陸春秋航空客服今天下午改口表示，已恢復正常，台灣民眾可以透過台灣護照購買到境外航線的機票。對本報詢問，在陸台灣人購買機票自大陸出境值機時，是否持台胞證出境，到第三國再拿護照入境，客服回應說，「是的」。

本報稍早報導，在兩岸關係緊張、觀光往來也遲未恢復之際，大陸春秋航空近日對購票者表示，「自2025年9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票」。

該航司還在回信給購票者的客服信中說，此項決定是基於春秋航空一貫堅持的「一個中國原則」，為嚴格遵守大陸國家主權和法律規範而實施。所有旅客，包括「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」購票和乘機均不受影響。

後，本報午間幾次致電春秋航空大陸總公司客服詢問，客服人員也明確表示，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」。

不過，據ETtoday下午報導，「春秋航空台灣首席代表丁彥俊澄清，主因系統問題產生誤會，目前已恢復」。

對此，本報也再次致電春秋航空大陸客服電話查證，第一次通話時，客服人員表示沒有收到「系統恢復」的消息，重申前述立場，不過在掛電話前主動表示，可協助向總公司確認。後，春秋航空客服人員剛剛回電表示，「恢復了，正常了，可以購票」，稱仍可用台灣護照作為證件購買該航司自大陸出發的國際航線。

對於本報詢問，在陸台灣人購買機票自大陸出境值機時，是否持台胞證出境，到第三國再拿護照入境，客服回應也說，「是的」，但並未說明政策轉變原因，僅不斷重申系統已經回復。

一般情況下，台灣民眾在出入兩岸，以及搭乘大陸境內民航航班時，陸方採認的是台胞證，所以不論前述政策是否改變均不受影響。而若台灣民眾經大陸轉機，或從大陸出境到第三地，實務上陸方口岸採認的也是台胞證。

不過民航人士也稱，若是國際航線，雖以入境國對旅客的護照、簽證查驗為準，但航司一般也需驗證護照，因此，大陸航空公司可能出於對台灣護照驗證上的爭議，才有此政策轉折。

