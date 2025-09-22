快訊

傳春秋航空拒中華民國護照購票 官方澄清是誤傳

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片

中國大陸籍的低成本航空春秋航空今傳出拒絕旅客使用中華民國護照作為購票的有效證件。春秋航空台灣首席代表丁彥俊方才已澄清「沒有這回事」，不能訂票是誤傳，是因系統故障導致無法購票，今天中午已經全部恢復正常，台灣民眾利用護照 、台胞證都可正常購票。

兩岸關係緊繃，台商社群「台商太太新天地」引述群友消息指出，有台灣旅客購買了春秋航空從中國飛往境外（如日本、柬埔寨地區）的航班，均以失敗收場，無論是透過購票平台還是航空公司官網，都被以「證件不符」為由通知退票。

外傳因春秋航空自今年9月12日開始，將秉持一中原則「不再認可台灣護照」，因此若要購買春秋航空境外航班的機票，只能使用中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票。

不過丁彥俊強調，「沒有這回事」，不能訂票是誤傳，是因系統故障導致無法購票，今天中午已經全部恢復正常，台灣民眾利用護照 、台胞證都可正常購票。

