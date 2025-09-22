大陸公民記者張展兩度成階下囚：我不能畏懼和停止

42歲的中國公民記者張展，在中國高壓的政治環境下甘冒風險，進入武漢揭露疫情實況，又隻身跨境營救民主活動人士，6年內兩度被判囚，身陷囹圄。她曾撰文說，恐懼使人變得自私、邪惡，中國人已徹底變成木頭人，「我不能畏懼和停止」。

1983年9月2日出生的張展，是陜西省咸陽市人，上海市浦東新區居民，就讀於西南財經大學金融專業並獲得碩士學位，曾任職於上海市某證券公司高管。但為了追求理想，她甘願放棄高薪職位。

張展也曾是一位維權律師，因參加維權活動及修訂律師管理辦法的簽名活動，被註銷律師執業證。

2019年香港爆發反修例運動，張展在上海街頭一個人舉傘遊行，被上海黃浦公安分局以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，羈押65天，期間曾被進行2次「精神病鑑定」。

這些不公平的對待並沒有動搖張展維護公義的決心。

2020年初有千萬人口的武漢爆發COVID-19疫情並突然封城，當局對媒體進行嚴格管控，許多實情外界無法得知。張展是其中一名為了取得一手資訊，無懼被捕及感染風險，親赴武漢實地考察與報導的中國公民記者。

張展在網路上發放了多段影片，其中一段影片是不少病人躺在武漢一家醫院的走廊；在另一段影片中，她前往了據稱是武漢殯儀館的地方，記錄了火葬場在夜晚不停工作的場景。

張展還在網上發文批評當局抗疫不當，「沒有有效的治療、醫療物資分配保障、透明的信（訊）息、人權的保護，政府現在的防疫措施就是極其錯誤的」。

張展很快遭到打壓，2020年5月14日她在武漢火車站被捕，並被帶到上海浦東新區看守所羈押。張展以絕食抗議，但被強迫灌食。她絕食並不是為了爭取個人自由，而是要最強烈地表達自己不配合罪惡迫害的態度。

中國的檢察院在起訴書表示，張展進入武漢後，多次通過微信、Twitter（現稱X）、YouTube等網路媒介以文字、影片等方式「發布大量虛假信息」，並接受境外媒體採訪。

當時張展因絕食而身體非常虛弱，要坐輪椅出庭。她除了調查階段表示公民言論不應該被審查外，其他時候基本不再發言。

最終張展被以尋釁滋事罪判刑4年，是公開已知因報導疫情而被判刑的首例。

張展在2020年5月被捕前曾寫過一篇文章，題為「若人生只剩下恐懼」。文中說，「恐懼使人變得自私、麻木、墮落、愚昧、邪惡。恐懼的來源是暴力的濫用，而暴力的濫用復將製造更深的恐懼。我不能畏懼和停止。」

「直到現在的中國人一樣，變成一種徹底的木頭人。除了模仿和跟從以外，幾乎喪失了活力和精神。」

張展在文中說，「若人生只剩下恐懼，那我能做的就是只有和恐懼反覆地較量，直到跨越恐懼為止。因為若不是如此，恐懼之外的一切情緒都是面具。」

黑暗的牢獄生活並沒有打倒張展，她於2024年5月13日刑滿出獄後，仍不斷通過社交媒體聲援維權人士。

同年8月再傳出有關張展的壞消息，她為了營救被抓捕的甘肅青年活動人士張盼成，隻身從上海赴甘肅，突破干擾，終於說服張母簽署委託書。當張展回到老家陜西咸陽，在當地再次被上海警方帶回，一度音信全無。

其後上海市公安局浦東分局再次以涉嫌尋釁滋事罪對張展執行逮捕，把她羈押在浦東新區看守所。張母也一度失聯。

本月19日張展第二宗的尋釁滋事案在上海浦東法庭開庭，檢察院指控張展在境外社交媒體「大量散布辱罵他人的信息和嚴重損害國家形象的虛假信息，造成公共秩序嚴重混亂」，並指她是「累犯」，無酌定從輕處罰情節。

張展再被判處4年監禁。

張展第一次坐牢時，因長期絕食曾一度病重。外界擔心張展如何再挺過牢獄之苦。