颱風來襲 香港機場將維持運作但航班大幅減少

中央社／ 香港22日電

超級颱風樺加沙即將接近香港，香港國際機場今天預告，樺加沙吹襲期間，機場仍會維持運作及開放，但預期明晚的升降航班將會大幅減少。

機場管理局機場服務總監楊達榮下午向媒體說，受颱風影響，明日傍晚6時起，本地航班升降量將會大幅減少，24日航班也會受影響。

綜合媒體的報導，國泰航空明天起將會取消500班航班，香港快運取消100多班航班，香港航空則取消所有航班。

另外，香港當局高度重視樺加沙颱風，由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今天宣布各項預防措施，包括所有學校（中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校）明、後天停課。

天文台早前表示，樺加沙的環流相當廣闊，將會在香港南面掠過，雖然與香港有一定距離，但預料其猛烈的風力會對香港帶來相當大的威脅，預測24日本地天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，風力達8至9級烈風，離岸及高地更高達11級暴風，海上會有巨浪及湧浪。

