中國男星于朦朧離世疑點多 刪帖、禁評引質疑

37歲的中國男星于朦朧11日凌晨在北京墜樓身亡，儘管官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，其母也籲外界理性看待「意外事件」，然而中國網路上謠言四起，死因眾說紛紜，在細節未有公開之下，大量相關貼文遭到刪除、禁評，再度引發質疑。

于朦朧1988年出生於新疆烏魯木齊，自幼學習鋼琴與大提琴，畢業於北京演藝專修學院，此後長期居住在北京。他因在2017年演出古裝玄幻劇「三生三世十里桃花」而走紅，有古裝花美男之稱。

于朦朧9月11日在北京墜樓身亡的消息引起外界震驚。于朦朧工作室在當日晚間發文證實離世消息，寫道「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的于朦朧，於2025年9月11日墜樓身故，經警方工作，已排除刑事嫌疑，願逝者安息，願生者堅強。」

然而，中國網路上有許多關於于朦朧死因的各種謠言，外網則有多段影片，指于朦朧不服中國演藝圈內的潛規則，也有指向于手握一個「紅色USB」，內有演藝圈黑幕證據，還有指出他在生前是被虐死等傳言。

一些網路影片甚至出現，疑似于朦朧倒掛在窗邊，喊著「你們這是要玩死我」，接著是撕心裂肺的哭喊聲。

謠言四起的同時，網管不斷刪文。根據X平台「李老師不是你老師」日前發文，有于朦朧的粉絲留言灌爆隸屬於北京市文旅局的「文旅北京」抖音帳號評論區，隨後「中國法院網」等官媒評論區也湧入上萬則留言，包含引含暗示「一定要從窗外飛出去嗎」、「北京住宅好嗎」等等的留言都被刪除。

于朦朧一事外界傳言不斷。中國公安甚至出手整治，根據北京朝陽公安分局21日晚間發出的「警情通報」表示，近日，37歲于姓男子酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造、傳播虛假訊息與影片，嚴重擾亂公共秩序。

中國公安機關對此依法立案查處3案，包含40歲鄭姓女子編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」謠言案；29歲袁姓女子編造「于某某被丟下樓」謠言案；41歲徐姓女子編造「于某某母親被控制」謠言案。通報聲稱，3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。

有關于朦朧一案，通報又表示，在事件發生後，公安機關立即展開調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視訊監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。

通報發出後仍引起中國網友議論，不過中國微博上仍有大批網友表示，「終於通報了」、「不造謠、不傳謠」，但也有人表示「需要10天才澄清？」不少網友仍對官方說法保持懷疑，各種陰謀論仍舊在網上發酵。