澳門特首開會應對樺加沙 全面啟動應急機制

超級颱風樺加沙正接近澳門，澳門行政長官岑浩輝汲取幾年前颱風天鴿和山竹造成巨大傷害的教訓，今天召開特別會議，宣布當局已全面啟動應急機制，部署預防措施。

官方澳門電台報導，岑浩輝早上主持了應對樺加沙的工作會議，預期樺加沙將會在澳門100公里範圍內掠過，將會帶來惡劣天氣，甚至可能出現與天鴿和山竹相同的淹水情況。

他說，澳門政府已全面啟動應急機制，部署颱風防禦、應對和風後復原三階段工作，要求各部門切實執行，以最大努力保障市民和旅客安全。

他呼籲市民、商戶和各公民營機構做好防災準備，保持警惕，團結應對樺加沙的挑戰。

天鴿於2017吹襲澳門，造成當地廣泛停電、停水，頓變「死城」；風災又造成10人死亡、244人受傷，經濟損失達澳門幣125.45億元（約新台幣464億元），為半世紀以來最嚴重的颱風。

澳門時任特首崔世安曾因此聯同一眾高官在記者會上公開致歉，並為死者默哀；氣象局局長馮瑞權也因為未能掌握天鴿的破壞性而下台。