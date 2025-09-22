快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕台灣護照購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
兩岸關係緊張之際，大陸春秋航空開出拒絕台灣護照購買境外機票的第一槍，將影響在陸台灣人購票權益。（圖／春秋航空提供）
兩岸關係緊張之際，大陸春秋航空開出拒絕台灣護照購買境外機票的第一槍，將影響在陸台灣人購票權益。（圖／春秋航空提供）

在兩岸關係緊張、觀光往來也遲未恢復之際，在陸台灣民眾購買機票權益出現震撼彈。大陸春秋航空宣布，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件。台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」，並指此項決定是基於堅持「一個中國原則」。

據了解，上述政策將主要影響透過春秋航空，購買從大陸飛往海外如日本、泰國、南韓等地機票的台灣人。目前這項政策尚未在大陸其他航空公司通行，但未來是否成為慣例值得關注，並已在大陸台灣人社群引起討論。

根據大陸台灣人社群「台商太太新天地」今日發文，有人反應，在陸台胞購買春秋航空從大陸前往陸方所謂境外航班（例如日本），不管是在購票平台或是官網購買的機票，均被通知退票，原因是證件不符。

經詢問，春秋航空回覆稱，「自2025年9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票」。

春秋航空寄給購票者的客服信還表示，此項決定是基於春秋航空一貫堅持的「一個中國原則」，為嚴格遵守大陸國家主權和法律規範而實施。所有旅客，包括「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」購票和乘機均不受影響

本報記者稍早實際致電春秋航空客服，客服人員也表示，自9月12日起，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」。客服人員還說，她並不清楚其他航司的規定。

春秋航空是陸籍廉價航空公司，現有的境外航線包括上海飛往新加坡、日本佐賀、韓國濟州島、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等地。此外，春秋航空還有從上海浦東飛往台灣桃園機場的航班。

目前，春秋航空該項政策不影響大陸境內航班，以及對台的兩岸航班，因上述航段台灣人所持證件為台胞證，但若是飛往其他國家，需要使用「中華民國護照」號碼的航班則會被拒絕。

有在陸台灣人私下表示，平時放假，他們偶爾也會購買大陸航司機票，到日韓等周邊國家旅遊，擔心此政策若擴大到其他航空公司，將影響在陸台灣人權益。

在「台商太太新天地」社群平台上，也有人留言認為，台灣人入境國外需要用台灣護照，使得航空公司需要確認你的台灣護照，春秋航空乾脆就不賣。

春秋航空 護照

延伸閱讀

大陸發射第一代「衛星互聯網防火牆」安全載荷

新聞中的法律／台商投資大陸 留意兩岸稅制

蕾菈離婚半個月就出事！前夫湯宇機場崩潰 她緊急救援

台青年「剪護照」秀陸身分證 內政部：已廢止戶籍、註銷護照

相關新聞

大陸公民記者張展兩度成階下囚：我不能畏懼和停止

42歲的中國公民記者張展，在中國高壓的政治環境下甘冒風險，進入武漢揭露疫情實況，又隻身跨境營救民主活動人士，6年內兩度被...

林佳龍訪奧地利 陸外部：搞台獨死路一條

針對外交部長林佳龍訪問奧地利，大陸外交部發言人郭嘉昆22日表示，搞「台獨」是死路一條。

拒「台灣護照」買國際線政策轉彎 春秋航空客服：已恢復正常

今日稍早才表示「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，恐衝擊在陸台灣人購買該航司國際線機票權益後，大陸春秋航空客...

傳春秋航空拒中華民國護照購票 官方澄清是誤傳

中國大陸籍的低成本航空春秋航空今傳出拒絕旅客使用中華民國護照作為購票的有效證件。春秋航空台灣首席代表丁彥俊方才已澄清「沒...

93同台後 金正恩北韓10月閱兵 習近平是否出席受矚目

南韓政府消息人士21日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨80周年紀念閱兵式的跡象，並指北韓自年初起已向多...

九三閱兵「廣告效應」 紅旗導彈亮相塞爾維亞 當地民眾驚艷

塞爾維亞在首都貝爾格萊德當地時間9月20日舉行「團結的力量」閱兵式，紀念塞爾維亞統一、自由和國旗日。據央視報導，中國製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。