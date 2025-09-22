快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

以色列國會議員訪台 大陸駐以使館強烈譴責

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
以色列國會友台小組主席杜伯斯基近日率團訪台，並於拜會總統賴清德時呈遞72位以色列國會議員簽署的挺台聯合宣言。（圖／取自總統府官網）
以色列國會友台小組主席杜伯斯基近日率團訪台，並於拜會總統賴清德時呈遞72位以色列國會議員簽署的挺台聯合宣言。（圖／取自總統府官網）

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）日前率跨黨派議員訪問團來台訪問並拜會總統賴清德，大陸駐以色列使館對此表達強烈反對和嚴正交涉，批杜伯斯基已成「中以關係健康發展的麻煩製造者」。

中國大陸駐以使館微信公號21日發布新聞稿指出，杜伯斯基不顧大陸強烈反對和嚴正交涉，「再次竄訪台灣，多次發表涉台錯誤言論，嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎」。

杜伯斯基三度到訪台灣，第一次是2024年4月，獲時任總統蔡英文接見；第二次是今年4月，期間獲頒台灣外交部「睦誼外交獎章」。本月他第三次率團訪台，並在上周二（16日）獲總統賴清德接見。

據總統府新聞稿，總統賴清德16日下午接見杜伯斯基訪問團，感謝以色列國會對台灣國際參與的堅定支持，並表達盼雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，強化供應鏈韌性，邁向更繁榮的未來。

杜伯斯基則以以色列國會友台小組主席身分，呈遞支持民主台灣國際參與的聯合宣言。此份宣言由72位以色列國會議員簽署，佔國會多數，充分展現對台灣的強健支持。杜伯斯基稱，相信雙方夥伴關係將越來越強健，在科技、創新、人道援助、教育等方面加強合作，並堅守公平正義與自由。

大陸駐以色列大使館透過新聞稿指稱，杜伯斯基不顧中方強烈反對和嚴正交涉再次「竄訪」台灣，多次發表涉台錯誤言論，嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，已經成為中以關係健康發展的「麻煩製造者」。中國駐以色列使館對他的惡劣言行予以強烈譴責。

新聞稿還表示，杜伯斯基會見賴清德時，「十分無知地將賴稱為『總統』，自稱『代表以色列人民』向台灣表達謝意」，三番五次公然違反以色列政府堅持的一個中國政策立場，「顯然是拿人好處，替人賣命，政治信譽已蕩然無存」

大陸駐以色列大使館還警告杜伯斯基，「不要妄想損害中國核心利益和中國人民民族感情而不用付出代價，如不懸崖勒馬，必將摔得粉身碎骨。」

相關新聞

賴清德讚台海和平歸功安倍 環時：台獨癲瘋

總統賴清德21日上午出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會時，稱台海和平要歸功於安倍的高瞻遠矚，對此，大陸官媒《環...

以色列國會議員訪台 大陸駐以使館強烈譴責

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）日前率跨黨派議員訪問團來台訪問並拜會總統賴清德，大陸駐以...

陸稀土輸美持續下滑

美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯...

北韓籌備十月閱兵 是否邀習近平受矚目

南韓政府消息人士廿一日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席...

中俄合作開發北極航道 拚6年內通航

中俄近年加強北極航道合作，俄羅斯阿爾漢格爾斯克州州長齊布利斯基日前表示，北極航道開發具有戰略意義與物流潛力，將為全球貿易...

美眾議員訪問團會李強 尋求美中破冰

路透報導，美國民主黨聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員廿一日訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強。史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。