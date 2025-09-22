以色列國會議員訪台 大陸駐以使館強烈譴責

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）日前率跨黨派議員訪問團來台訪問並拜會總統賴清德，大陸駐以色列使館對此表達強烈反對和嚴正交涉，批杜伯斯基已成「中以關係健康發展的麻煩製造者」。

中國大陸駐以使館微信公號21日發布新聞稿指出，杜伯斯基不顧大陸強烈反對和嚴正交涉，「再次竄訪台灣，多次發表涉台錯誤言論，嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎」。

杜伯斯基三度到訪台灣，第一次是2024年4月，獲時任總統蔡英文接見；第二次是今年4月，期間獲頒台灣外交部「睦誼外交獎章」。本月他第三次率團訪台，並在上周二（16日）獲總統賴清德接見。

據總統府新聞稿，總統賴清德16日下午接見杜伯斯基訪問團，感謝以色列國會對台灣國際參與的堅定支持，並表達盼雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，強化供應鏈韌性，邁向更繁榮的未來。

杜伯斯基則以以色列國會友台小組主席身分，呈遞支持民主台灣國際參與的聯合宣言。此份宣言由72位以色列國會議員簽署，佔國會多數，充分展現對台灣的強健支持。杜伯斯基稱，相信雙方夥伴關係將越來越強健，在科技、創新、人道援助、教育等方面加強合作，並堅守公平正義與自由。

大陸駐以色列大使館透過新聞稿指稱，杜伯斯基不顧中方強烈反對和嚴正交涉再次「竄訪」台灣，多次發表涉台錯誤言論，嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，已經成為中以關係健康發展的「麻煩製造者」。中國駐以色列使館對他的惡劣言行予以強烈譴責。

新聞稿還表示，杜伯斯基會見賴清德時，「十分無知地將賴稱為『總統』，自稱『代表以色列人民』向台灣表達謝意」，三番五次公然違反以色列政府堅持的一個中國政策立場，「顯然是拿人好處，替人賣命，政治信譽已蕩然無存」

大陸駐以色列大使館還警告杜伯斯基，「不要妄想損害中國核心利益和中國人民民族感情而不用付出代價，如不懸崖勒馬，必將摔得粉身碎骨。」