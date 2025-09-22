快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德讚台海和平歸功安倍 環時：台獨癲瘋

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
賴清德總統21日上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影
賴清德總統21日上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影

總統賴清德21日上午出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會時，稱台海和平要歸功於安倍的高瞻遠矚，對此，大陸官媒《環球時報》發文批評是「台獨進入癲瘋模式」，並指賴清德的「日本基因認同」是「數典忘祖的奴性」。

9月21日是已故日本前首相安倍晉三冥誕，政治大學當天宣布成立全球首個安倍晉三研究中心，同時舉辦新時代台日關係圓桌論壇。總統賴清德出席論壇致辭時說，安倍晉三的離世不僅是日本和台灣的損失，也是全世界的損失，政大成立安倍晉三研究中心意義非凡。

他要求台灣對安倍晉三的研究不能落後於日本，期許安倍晉三研究中心能作為「安倍政經塾」，不僅研究安倍學，同時也成為台日未來合作的重要平臺，並將研究成果呈獻給台日雙方，造福全世界。

賴清德還說：「我們面對中國（大陸）武力的擴張，今天沒有看到炮火，能夠享受寧靜和平，這要歸功於安倍晉三前首相的高瞻遠矚。」

《環球時報》隨後在周日晚發表題為《賴清德的日本基因認同》的評論文章，指稱賴清德的和平歸功安倍言論是「瘋言瘋語」，「徹底暴露了他刻在骨子裡的日本基因認同-為了攀附日本，他篡改歷史、背叛父輩，不惜打碎自己的骨頭，切斷自己的血脈，媚日無下限又一次刷新了人們的三觀。」

文章稱，賴清德這種「日本基因認同」終將為台灣民眾造成不可想像的災難，而實際買單的正是島內民眾。賴清德基於其禍台害民的邪念，服務於其「倚外謀獨」的野心，是其不敢說出來的一己一黨之私慾。

賴清德 安倍晉三

延伸閱讀

63%民意不滿意賴清德兩岸表現 鄭麗文：民眾反感他製造仇恨對立

【專家之眼】天理難容賴清德，違憲搶走地方財政自主權

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人

相關新聞

賴清德讚台海和平歸功安倍 環時：台獨癲瘋

總統賴清德21日上午出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會時，稱台海和平要歸功於安倍的高瞻遠矚，對此，大陸官媒《環...

以色列國會議員訪台 大陸駐以使館強烈譴責

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）日前率跨黨派議員訪問團來台訪問並拜會總統賴清德，大陸駐以...

陸稀土輸美持續下滑

美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯...

北韓籌備十月閱兵 是否邀習近平受矚目

南韓政府消息人士廿一日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席...

中俄合作開發北極航道 拚6年內通航

中俄近年加強北極航道合作，俄羅斯阿爾漢格爾斯克州州長齊布利斯基日前表示，北極航道開發具有戰略意義與物流潛力，將為全球貿易...

美眾議員訪問團會李強 尋求美中破冰

路透報導，美國民主黨聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員廿一日訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強。史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。