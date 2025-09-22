聽新聞
賴清德讚台海和平歸功安倍 環時：台獨癲瘋
總統賴清德21日上午出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會時，稱台海和平要歸功於安倍的高瞻遠矚，對此，大陸官媒《環球時報》發文批評是「台獨進入癲瘋模式」，並指賴清德的「日本基因認同」是「數典忘祖的奴性」。
9月21日是已故日本前首相安倍晉三冥誕，政治大學當天宣布成立全球首個安倍晉三研究中心，同時舉辦新時代台日關係圓桌論壇。總統賴清德出席論壇致辭時說，安倍晉三的離世不僅是日本和台灣的損失，也是全世界的損失，政大成立安倍晉三研究中心意義非凡。
他要求台灣對安倍晉三的研究不能落後於日本，期許安倍晉三研究中心能作為「安倍政經塾」，不僅研究安倍學，同時也成為台日未來合作的重要平臺，並將研究成果呈獻給台日雙方，造福全世界。
賴清德還說：「我們面對中國（大陸）武力的擴張，今天沒有看到炮火，能夠享受寧靜和平，這要歸功於安倍晉三前首相的高瞻遠矚。」
《環球時報》隨後在周日晚發表題為《賴清德的日本基因認同》的評論文章，指稱賴清德的和平歸功安倍言論是「瘋言瘋語」，「徹底暴露了他刻在骨子裡的日本基因認同-為了攀附日本，他篡改歷史、背叛父輩，不惜打碎自己的骨頭，切斷自己的血脈，媚日無下限又一次刷新了人們的三觀。」
文章稱，賴清德這種「日本基因認同」終將為台灣民眾造成不可想像的災難，而實際買單的正是島內民眾。賴清德基於其禍台害民的邪念，服務於其「倚外謀獨」的野心，是其不敢說出來的一己一黨之私慾。
