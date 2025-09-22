快訊

雙城論壇喊卡！綠批蔣萬安公開透明喊假的 「從圓環到雙城都一樣」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，今天臨時喊卡，民進黨北市黨部執行長陳嘉行更直指，從近日拆圓環到雙城論壇規畫，完全不像蔣萬安每次強調的公開透明。本報資料照片
原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，今天臨時喊卡，民進黨北市黨部執行長陳嘉行更直指，從近日拆圓環到雙城論壇規畫，完全不像蔣萬安每次強調的公開透明。本報資料照片

原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，今天臨時喊卡，引起各界討論。民進黨北市黨部執行長陳嘉行更直指，從近日拆圓環到雙城論壇規畫，完全不像蔣萬安每次強調的公開透明，且市府提到兩岸關係越艱困交流越需穩健與周全，但從中共逼迫藝人表態、軍機繞台等行為，不經質疑蔣，「兩岸關係緊張到底是台灣還是中共造成？」

陳嘉行表示，光是過去一年台灣已有188名國人赴中後發生失聯、被留置或遭限制人身自由的案件，包含失聯50人、遭留置盤查19人、疑似限制自由119人，這些人的遭遇，「蔣萬安感在雙城論壇上替這些國人發聲？」八旗出版社總編富察甚至已被中共關押多年，他的家人仍在苦苦等待他回家，蔣萬安敢當面要求中共釋放嗎？

陳嘉行說，不論今年雙城論壇是籌辦還是取消，但市府整過過程都神神祕祕，市民毫不知情，蔣口口聲聲強調公開透明，但事實卻完全不是如此，且過去中國不斷逼迫台灣藝人表態「愛中國」，「難道不是製造兩岸緊張的根源嗎？」

他認為，不管大家的政治立場如何，政府都應必須優先保護國人安全與財產，光是8月中共就出動軍機516架次、軍艦198艘次擾台，越過海峽中線進入我周邊空域的軍機更高達332架次，若未來還要繼續辦，蔣務必向中共表明立場，「兩岸關係緊張，是中共造成的，還是台灣造成的？」

雙城論壇

相關新聞

幕後／不樂見兩岸關係和緩？ 賴政府技術性卡關雙城論壇

自2010年起延續至今，即便歷經政黨輪替與新冠疫情也未曾中斷過，更是當前兩岸唯一官方正式互動交流平台的台北—上海雙城論壇...

雙城論壇卡關掀波 學者：刻意疏離甚至刨根 多數民眾無法接受

聯合報最新民調，63%民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，88%認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，46%期待加強兩岸經貿關...

雙城論壇突喊卡 詹為元批民進黨：自己不願交流卻限制他人

台北市府原訂25到27日出訪上海參加雙城論壇，不過，北市府今早表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周...

賴清德讚台海和平歸功安倍 環時：台獨癲瘋

總統賴清德21日上午出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會時，稱台海和平要歸功於安倍的高瞻遠矚，對此，大陸官媒《環...

雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…

原訂周四登場雙城論壇因北市府遲未收到陸委會審核通過公文，今天宣布延期舉辦，議員曾獻瑩指出，中央跟市府顯然溝通不順暢，成為...

九月雙城論壇出發前遭喊卡 林奕華：沒想像順利

北市長蔣萬安原周四赴上海參加雙城論壇，工作團明出發，不過舉辦前夕生變，市府今臨時喊卡，9月雙城延後。對於是否中央卡關？副...

