雙城論壇喊卡！綠批蔣萬安公開透明喊假的 「從圓環到雙城都一樣」

原訂25日至27日北市與上海交流的雙城論壇，今天臨時喊卡，引起各界討論。民進黨北市黨部執行長陳嘉行更直指，從近日拆圓環到雙城論壇規畫，完全不像蔣萬安每次強調的公開透明，且市府提到兩岸關係越艱困交流越需穩健與周全，但從中共逼迫藝人表態、軍機繞台等行為，不經質疑蔣，「兩岸關係緊張到底是台灣還是中共造成？」

陳嘉行表示，光是過去一年台灣已有188名國人赴中後發生失聯、被留置或遭限制人身自由的案件，包含失聯50人、遭留置盤查19人、疑似限制自由119人，這些人的遭遇，「蔣萬安感在雙城論壇上替這些國人發聲？」八旗出版社總編富察甚至已被中共關押多年，他的家人仍在苦苦等待他回家，蔣萬安敢當面要求中共釋放嗎？

陳嘉行說，不論今年雙城論壇是籌辦還是取消，但市府整過過程都神神祕祕，市民毫不知情，蔣口口聲聲強調公開透明，但事實卻完全不是如此，且過去中國不斷逼迫台灣藝人表態「愛中國」，「難道不是製造兩岸緊張的根源嗎？」

他認為，不管大家的政治立場如何，政府都應必須優先保護國人安全與財產，光是8月中共就出動軍機516架次、軍艦198艘次擾台，越過海峽中線進入我周邊空域的軍機更高達332架次，若未來還要繼續辦，蔣務必向中共表明立場，「兩岸關係緊張，是中共造成的，還是台灣造成的？」