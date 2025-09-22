快訊

雙城論壇卡關掀波 學者：刻意疏離甚至刨根 多數民眾無法接受

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
兩岸民間交流恢復牛步，更無助於緩和兩岸關係氛圍，為台海創造和平契機。兩岸關係是否如畫面中的旅客一樣背道而馳。聯合報系資料照片

聯合報最新民調，63%民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，88%認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，46%期待加強兩岸經貿關係，雙創近4年調查新高。今天傳出雙城論壇因賴政府卡關而緩辦，陸委會要求避談觀光，藍營痛批審查拖延。學者分析民調情勢指出，刻意疏離兩岸關係甚至刨根，相信多數民眾無法接受，也是賴政府操作太過頭的結果。

政大外交系教授黃奎博表示，賴清德總統針對中國大陸、台灣內部都在找敵人，很有可能是為了鞏固基本盤、塑造更多反共的氛圍，甚至是「誤以為」美國還在抗中保台，整個方向操作過頭才會導致如此結果，相信民眾心裡也都有一把尺。

賴政府上任一年多以來，屢次遭質疑追殺陸配與藝人。黃奎博受訪時表示，賴總統就是在中國大陸、台灣內部找敵人，針對前者大概很容易理解，後者則可能是為了鞏固基本盤、塑造更多所謂的反共氛圍。

黃奎博認為，對於過度密切的兩岸關係，多數民眾仍然不是太放心，但是對於刻意疏離兩岸關係，甚至是從文化、族群與宗教將兩岸刨根，相信多數民眾也是無法接受，賴政府就是操作太過頭，才會導致如此民調結果。

黃奎博認為，儘管大罷免以失敗收場，但是不能理解為「台灣民眾普遍認為反共護台不可行」，而是民進黨套用在卅多位國民黨立委身上，指控在野黨立委都是親中賣台、中共同路人等，民眾自然也會覺得相當不可思議。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，對於調查結果不會感到意外，除了台灣內部政治因素以外，主要影響還是來自美國總統川普上任以來推出多項貿易關稅政策，世界各國都希望尋求更好的對等條件，同時也會把機會轉移到其他地區或國家。

曲兆祥直言，賴總統個人及其所屬政黨，長久以來對中國採取疏離、仇恨態度，導致我國廠商無法尋求更好的機會，人民自然就會對他產生不滿。

