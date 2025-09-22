李強會見美眾議員：中美應攜手發展、溝通解決關切

時隔6年，再有美國國會眾議員代表團訪問中國，中國國務院總理李強21日在北京會見到訪的眾議員史密斯一行。李強說，中美應當做攜手發展的夥伴，中方願和美方透過溝通解決各自關切。

根據中國外交部發布消息，李強表示，中美都是世界上有重要影響力的大國，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國共同利益和國際社會期待。

他說，今年以來，中國國家主席習近平和美國總統川普數次通話，一致認為中美應當加強對話與合作，為下階段中美關係發展作出戰略指引。中方願和美方相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展，既造福兩國，也惠及世界。

李強說，中美應當做攜手發展的夥伴，真誠相待、相互賦能、彼此成就。中方願和美方本著平等、尊重、互惠的精神，通過溝通解決各自關切。希望美國國會正確看待中國和中美關係，積極促進兩國交流合作，為兩國友好和共同發展發揮建設性作用。

美方代表團由民主黨籍眾議員史密斯（AdamSmith）率領。

香港無線新聞報導，史密斯在與李強會見時說，中美是世界上最強大、最具影響力的兩個國家，找到和平共處之道至關重要。

他並表示，「貿易和經濟是首要議題，但我們也主要代表眾議院軍事委員會，因此非常關注兩軍之間的對話」。

李強則說，美方這次「破冰」之旅將進一步推動雙邊關係發展。

路透社報導，這是2019年以來首次有美國聯邦眾議院代表團訪中。美中兩國正加強接觸，以試圖穩定雙邊關係。