雙城論壇突喊卡 詹為元批民進黨：自己不願交流卻限制他人
台北市府原訂25到27日出訪上海參加雙城論壇，不過，北市府今早表示，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延準備。經完整考量，雙方決定不在9月辦理。國民黨北市議員詹為元批，民進黨自己不願意兩岸交流，那為什麼要限制其他人的交流呢？
詹為元表示，雙城論壇在9月25號就要登場了，星期四就要出發的行程，現在卻要台北市政府「搖尾乞憐」陸委會趕快核定行程。
他說，兩岸工作是對等尊嚴的，我們自己的準備工作也要完整確定，但陸委會遲遲不核定行程，請問我們該怎麼好好地做好雙城論壇？
他說，台北與上海兩座城市之間要簽訂的MOU，也不影響國家安全，只是促進城市之間的交流與治理。但中央政府也是遲遲不給內容是否可以的定案，這不就是刻意的刁難台北市政府嗎？
詹為元批，民進黨不做國民黨來做，賴清德不做蔣萬安來做，但民進黨刻意的刁難兩岸之間的交流，難道是希望兩岸之間越來越不信任，刻意增加衝突的風險嗎？
