快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

陸稀土輸美持續下滑

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯示，儘管大陸整體稀土磁鐵出口在8月達到今年來新高，但對美的出貨量卻仍出現下滑，凸顯雙方貿易摩擦持續。

據大陸海關總署公布數據，8月大陸稀土磁鐵總出口量連三月上升，達6,146噸，月增10.2%、年增15.4%，創今年來新高。然而，8月對美稀土磁鐵出口量為590噸，較7月減少4.7%，並較去年同期下降11.8%。

彭博指出，這些數據是在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後公布的。路透則指，這波出口增幅與中美及中歐達成協議，加快出貨、放寬部分出口管制有關。

作為全球最大稀土生產國，大陸掌握全球絕大多數的稀土磁鐵產能。稀土磁鐵廣泛應用於電動車、風力渦輪機、無人機、工業機器人及導彈等，是戰略性關鍵材料。今年初川普政府大幅加徵關稅後，北京迅速暫停部分稀土金屬與磁鐵出口，將其作為談判籌碼。

稀土 川普 北京

延伸閱讀

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

美中TikTok交易分一杯羹？ 白宮擬抽成數十億美元

柯克告別式今登場 川普、范斯親臨致詞 這些人也出席

「中國訂單仍為0」美大豆協會主席喊話川普：立刻行動

相關新聞

中俄合作開發北極航道 拚6年內通航

中俄近年加強北極航道合作，俄羅斯阿爾漢格爾斯克州州長齊布利斯基日前表示，北極航道開發具有戰略意義與物流潛力，將為全球貿易...

北京打造陸版「星際之門」 挑戰美國AI霸權

英國金融時報報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中...

陸稀土輸美持續下滑

美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯...

北韓籌備十月閱兵 是否邀習近平受矚目

南韓政府消息人士廿一日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席...

雙城論壇禁談觀光 藍批雙標

台北上海雙城論壇將在本月廿五至廿七日登場，據了解，北市府截至上周五尚未收到陸委會審核通過公文。不過對於陸委會副主委梁文傑...

美眾議員訪問團會李強 尋求美中破冰

路透報導，美國民主黨聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員廿一日訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強。史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。