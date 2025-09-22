北京打造陸版「星際之門」 挑戰美國AI霸權

英國金融時報報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中心，也強化散布各地資料中心之間的網路連結，以妥善運用有限的運算資源，從而挑戰美國的人工智慧（ＡＩ）強權地位。

中國大陸二○二二年起興起在甘肅與內蒙等偏遠卻能源豐富地區，興建資料中心的熱潮，但缺乏技術專業和客戶需求，意味著這些資料中心雖坐擁珍貴的處理器，卻利用率低落。

如今，相較於美國Meta、Google及xAI等業者能以輝達的最新晶片布局，中國大陸正受到美國出口管制影響，本身的晶片製造產能有限，且須依賴運算能力較低的處理器，或以國產晶片搭配從黑市取得的先進晶片。

為了克服中國大陸的ＡＩ運算能力只占全球的百分之十五這項劣勢，妥善運用現有資源，北京三月宣布一項計畫，讓西部偏遠地區的現有資料中心都用於訓練大型預言模組，同時在人口稠密區附近建立新的伺服器農場，都聚焦於「推論」ＡＩ模型。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員費達休克表示，「中國正開始重新分配稀缺的運算資源，以創造最大的經濟產值」，「中國正以這套思維來規劃資料中心基礎設施」。

Jefferies分析師表示，相較於移動這些伺服器的位置，中國大陸找到技術解決方案，串聯各地資料中心。北京當局已指示業者使用中國電信及華為的網路技術，整合使用轉接器、交換器、路由器及軟體解決方案，將西部資料中心的運算能力連結到東部地區，把坐落於多處的處理器串聯為中央化的運算叢集。

安徽蕪湖市的「數據島」便是「陸版星際之門」計畫的體現，擁有四座資料中心，分別由華為、中國電訊、中國聯通及中國移動等四家公司營運，服務長三角區域的上海、杭州、南京及蘇州等地客戶，內蒙烏蘭察布市的資料中心則提供服務給北京及天津等北方城市的業者，貴州為廣州服務，甘肅慶陽市則為成都及重慶服務。

參與蕪湖計畫的一家國有雲端公司主管表示，地方政府對業者提供補貼，包括多達百分之卅的ＡＩ晶片採購成本，比其他地方政府慷慨得多。

專家指出，利用多處規模較小且舊式的資料中心，效率當然不及一處更大且更先進的資料中心。華為正致力於以UB-Mesh聯網技術解決效率問題，並宣稱已提高大型語言模型的訓練效率一倍。