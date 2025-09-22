雙城論壇禁談觀光 藍批雙標

快訊

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
台北上海雙城論壇將在本月廿五至廿七日登場，據了解，北市府截至上周五尚未收到陸委會審核通過公文。不過對於陸委會副主委梁文傑日前提醒市府，交流應避免涉及中央權責，如兩岸觀光等，引發藍議員不滿，他們以過去民進黨執政縣市與大陸交流例子，痛批賴政府雙標；綠議員則要求市府應公開行程，非全盤聽從上海意見。

雙城論壇舉辦在即，陸委會先前提醒北市府，論壇應聚焦市政交流，避免涉事屬中央事項，如兩岸觀光等議題，且不得參加中共三個八十周年等相關統戰活動等。

國民黨議員王欣儀質疑，監察院長陳菊、賴清德總統在高雄、台南執政時，也曾會見上海市長、國台辦主任等，也曾提及觀光合作、多交流等議題，如今卻限制北市府，就是「雙標」。她強調，觀光是城市命脈、民生養分，放眼國際，東京、首爾、新加坡都在拚觀光，用城市交流吸引更多人潮、更多商機，只有台灣的民進黨政府自己設限、綁手綁腳，「民進黨是得雙城論壇恐懼症，怕到只能禁止？」

民進黨議員許淑華指，雙城論壇已是行之有年的公開行程，但蔣萬安上任以來，市府都不願提早公開行程，完全沒有展現對等，搞得好像密室協商。她呼籲市府既然有心交流，就應公開要去談什麼、簽什麼合作，並適時表達盼中方可停止共機擾台，捍衛主權，否則現階段什麼都聽命於上海，恐讓蔣市府淪為中共的統戰樣板。

