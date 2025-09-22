北韓籌備十月閱兵 是否邀習受矚目

南韓政府消息人士廿一日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席中國大陸官方日前舉行的九三閱兵大典後，外界關注大陸國家主席習近平是否會受邀參與北韓閱兵。

韓聯社引述消息人士指，衛星七月初起在美林機場附近閱兵訓練場的上空，捕捉到疑似為制式教練隊列、移動式發射台的車輛和設備等。據此推測，北韓可能正在籌備訂於下月十日舉行的勞動黨建黨八十周年紀念閱兵式。從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往，此次閱兵式也在夜間舉行的可能性較大。

北韓上一次閱兵式於二○二三年九月八日夜間舉行，直至次日淩晨。當時是紀念北韓建國七十五周年。

此外，前述人士稱，南韓政府還掌握到多國高層人士已接受邀請，預計出席相關紀念活動。據悉，北韓自年初起向多國政要發出邀請。

九月初金正恩搭乘專列訪問北京，出席大陸官方舉辦的抗戰勝利八十周年紀念活動暨閱兵式，這也是金正恩首次出席多邊外交活動。習近平與其會見時，表達願與北韓加強高層交往。