中俄合作開發北極航道 拚6年內通航

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
隨著全球暖化，北極航道航行潛力大幅提升。圖為2021年俄羅斯研究船在北冰洋的浮冰中航行。路透
中俄近年加強北極航道合作，俄羅斯阿爾漢格爾斯克州州長齊布利斯基日前表示，北極航道開發具有戰略意義與物流潛力，將為全球貿易格局帶來積極影響，並預計未來五到六年內實現全年通航。

北極航道是俄羅斯北極地區重要的海上運輸通道，從喀拉海峽至普羅維傑尼亞灣全長約五千六百公里。作為連接歐亞的最短海上通道，較傳統航線可縮短九至十五天航程。

針對中俄北極航道的開發，先前有觀點認為，美國威脅「奪回」巴拿馬運河、吞併格陵蘭，意圖掌控全球海運隘口之際，中俄加強北極航道合作，是應對美國的「霸道」舉動，確保自身戰略利益。

新華社報導，齊布利斯基指出，北極航道作為連接亞、歐最短的海上航道，預計在未來五到六年內實現全年通航。

齊布利斯基提到，阿爾漢格爾斯克州先前推出「北極快線一號」海鐵聯運物流專線，連接莫斯科、阿爾漢格爾斯克港和中國港口，節省時間最多可達廿五天，大大縮短運輸時間、物流成本。

針對北極航道開發合作，大陸外交部發言人林劍日前指，中方願與包括俄羅斯在內的北冰洋沿岸國家，以及其他感興趣的國家一道，在北極航道基礎設施建設和運營方面加強國際合作，共同推進北極航道的開發利用與環境保護。

事實上，早在二○一七年七月，中俄即提出開展北極航道合作，共拓「冰上絲綢之路」。伴隨全球氣候暖化，北極航道夏季通航期逐漸變長。去年六月聖彼得堡國際經濟論壇上，中俄兩國企業簽署合作協議，計畫建造五艘Arc七級極地集裝箱船，部署在連接上海、寧波與聖彼得堡、阿爾漢格爾斯克的北極航線上，首船預計二○二七年投入營運。

今年五月大陸國家主席習近平訪俄，簽署「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，即包含「加強北極航道互利合作」。

