美眾議員訪問團會李強 尋求美中破冰

聯合報／ 編譯高詣軒、大陸中心／綜合報導
美國民主黨聯邦眾議員史密斯（左）昨率領跨黨派眾議員訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強（右）。法新社
美國民主黨聯邦眾議員史密斯（左）昨率領跨黨派眾議員訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強（右）。法新社

路透報導，美國民主黨聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員廿一日訪問中國大陸，在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強。史密斯說，美中應加強往來，希望此行能讓雙邊關係破冰。

央視報導，李強廿一日在北京會見來訪的史密斯一行。李強表示，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國共同利益和國際社會期待。今年以來，習近平主席同川普總統數次通話，一致認為中美應當加強對話與合作，為下階段中美關係發展作出戰略指引。中方願同美方相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展。

就中美互動，李強指，中美應當做攜手發展的夥伴，真誠相待、相互賦能、彼此成就。中方願同美方本著平等、尊重、互惠的精神，通過溝通解決各自關切。希望美國國會為兩國友好和共同發展發揮建設性作用。

美國眾議員上次正式訪問中國是在二○一九年。史密斯對李強說：「我們都承認，中美兩國都需要努力以加強兩國關係，美國眾議員不應每隔七年、六年才來訪。」

史密斯說，「我們需要更多此類交流，我們希望，正如你所說，這將打破僵局，我們將開始進行更多這類交流」。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）九日曾報導，聯邦眾院軍事委員會民主黨首席議員史密斯本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國，至於訪團是否會晤中國國家主席習近平，當時他說正在洽詢，還不清楚。

