白宮：TikTok交易案 包含演算法及用戶資料

白宮新聞秘書李維特廿日表示，她有百分之百信心，美中可望就中方出售抖音海外版TikTok一事達協議，接下來幾天就會簽約；出售給美方後，TikTok美國公司董事會七席將由美方占六席，演算法及用戶資料交董事會管理。

「中方尊重企業意願」

針對TikTok問題，中共黨媒人民日報昨刊發「鐘聲」評論稱，中方尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

文章強調，任何通過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際。美方應取消單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方來之不易的磋商成果。

李維特對福斯新聞網表示，TikTok交易案將讓「美國優先」，TikTok大部分股權將由在美國的美國人控有；用戶數據、隱私將交由甲骨文公司管理，該短影音平台的演算法也由美方控制，主導用戶在平台上能看到什麼。

紐約時報報導，川普政府及中方過去一周對TikTok協議只提供含糊說法。國會兩黨去年立法規定，除非TikTok母公司字節跳動將其出售給非中國的擁有人，否則就要查禁該平台。

美國總統川普十九日表示，中國國家主席習近平已批准協議。中國商務部發言人廿日表示，兩造已就TikTok達成基本框架協議。

董事會７席美方占６席

李維特的發言意味，美中新協議與TikTok母公司字節跳動已籌畫數個月的方案類似，也就是產出新的美國TikTok事業體。同時字節跳動將引入新的美國投資人，把中方的股權降到不到兩成，以滿足美國法律。

白宮尚未透露未來新公司六席美方董事將由誰出任。根據一名白宮資深官員，美方董事會成員將具備國安與網路安全背景，剩餘一席字節跳動指派董事將被排除在安全委員會之外。

甲骨文擔任安全供應商

這名白宮官員透露，字節跳動持股降至百分之廿以下，新投資人包括甲骨文、私募股權公司銀湖與創投公司安德立森霍洛維茲。該官員表示，甲骨文將擔任TikTok的安全供應商，與美國政府合作監控應用程式安全，美國使用者的資料將儲存在美國，中國沒有存取權。

目前尚不清楚演算法將透過授權還是改寫。中方法律明言，演算法必須維持在中方控制之下，但美國法律規定，TikTok必須斬斷與字節跳動的一切「營運關係」。

川習會可能不聚焦台灣

另外，針對十一月ＡＰＥＣ「川習會」，新加坡聯合早報引述北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，芬太尼問題將成關鍵議題。至於台灣問題，他判斷雙方對彼此立場和原則已有明確共識，不會「過度糾纏」。