除汽車外 陸企併購近年跨足始祖鳥等體育休閒品牌

中央社／ 台北21日電

中國經濟2010年代處於顛峰狀態時，中國企業也大舉展開海外併購，除了較為人知的汽車等產業外，體育用品也是中企布局的領域。除了在喜馬拉雅山區舉辦煙火秀引議的始祖鳥已成為中企控股品牌外，像是飛狼、Wilson、Salomon等知名品牌，如今已成為中企控股的品牌。

在這些中企當中，1994年成立，屬中國體育用品龍頭之一的安踏集團，是最受外界矚目的併購大戶。2009年，安踏首先買下創始於義大利的品牌FILA在中國、香港、澳門的商標使用權和經營權，被認為是其對外攻城略地的開端。

此後，安踏藉由贊助美國NBA球星，逐漸拓展其國際知名度。到2018年底，安踏聯合與中國關係密切的香港方源資本，以及騰訊、瑜珈服飾品牌Lululemon創辦人威爾森（Chip Wilson）等大股東，以46億歐元（約新台幣1635億元）收購當時旗下多達15個品牌的亞瑪芬體育（Amer Sports）52.7%股份。

而由於安踏在這些大股東中，又占有其中57.95%的股份，使得安踏連帶成為亞瑪芬體育的最大股東，更一舉將亞瑪芬旗下包括Wilson、始祖鳥（Arc'teryx）、薩洛蒙（Salomon）等知名品牌在內的15個品牌，連帶成為安踏控股的品牌。

此後，亞瑪芬更在安踏支持下，於2024年2月在紐約掛牌上市，依掛牌首日收盤價計算，市值達到66億美元，被視為中資控股企業在美國IPO的代表作。

今年4月10日，飛狼（Jack Wolfskin）被其德國母公司Topgolf Callaway Brands宣布，以2.9億美元（約新台幣87.7億元）的代價出售給安踏，被視為停損止血之舉。在此之前，這家德國公司才於2019年以約4.76億美元收購飛狼，此後飛狼即陷入虧損，直到售予安踏。

安踏在國際市場攻城掠地，除了獲利考量，也在於提高自我形象。其中，亞瑪芬2019年被安踏併購時擁有15個品牌，不但包涵多種運動類別，且多屬高消費力客層，填補安踏當時欠缺的中高端消費市場。

