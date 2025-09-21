俄無人機入侵波蘭邊界關閉 中歐班列逾萬貨櫃滯留

快訊

中央社／ 台北21日電

多架俄羅斯無人機當地時間10日侵入波蘭領空，導致波蘭關閉與白俄羅斯邊界，連帶使中國駛往歐洲的長途貨運列車「中歐班列」被迫停駛。中國媒體報導，有貨運商估算，受此影響，恐有逾1萬個運往歐盟的標準貨櫃滯留在波白邊界。

財新網報導，受波蘭關閉與白俄羅斯邊界，導致「中歐班列」停擺影響，像是一家位在四川成都的貨運平台業者，已自17日起發布通知，宣布暫停透過「中歐班列」對歐洲發貨。

多名「中歐班列」的貨運代理商19日透露，有許多透過

「中歐班列」運往歐盟的貨櫃，目前即滯留在波蘭的馬瓦謝維切（Małaszewicze），當地與白俄羅斯邊界接壤。

歐洲鐵路貨運協會數據顯示，多達近9成的「中歐班列」列車會經過或到達波蘭，而馬瓦謝維切就是中國貨櫃透過「中歐班列」進入歐盟的東部門戶。

根據報導，馬瓦謝維切是「中歐班列」在歐洲最大的樞紐站，承擔逾90%的列車換裝與換軌工作。但當地每年最大處理能力僅有56萬個標準貨櫃，而2024年全年有157萬個標準貨櫃的運輸量，使當地長期處於超負荷狀態。

報導提到，波蘭關閉與白俄羅斯邊界直接掐斷了這一咽喉通道，導致載有電子產品、汽車零組件、紡織原料的300列「中歐班列」列車滯留。依每列車滿載100至110個標準貨櫃及實際運載率計算，受影響貨物恐超過1萬個標準貨櫃。

外電先前報導，中國外長王毅當地時間15日與波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）會談，即涉及「中歐班列」受阻一事。波蘭外交部發言人鄂班斯基（Pawel Urbanski）表示，波蘭封鎖邊界不是為了要影響貿易夥伴的商品運輸，而是波蘭邊境持續受到威脅，如果無法保障邊境安全，就不能確保自由貿易。

「中歐班列」是中國「一帶一路」倡議的核心項目之一，以長途列車形式行駛於中國本土與中亞、俄羅斯、白俄羅斯與歐盟之間，是中國一直引以為傲且大加宣傳的項目。

波蘭 俄羅斯 白俄羅斯

相關新聞

李強會見美國眾議員代表團 強調中美關係穩定與合作

美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）率跨黨派代表團於21日訪問大陸。據央視網報導，大陸國務院總理李強當日...

港府部門首長責任制分兩級處理 明年中完成草案

港府新一份施政報告提出建立「部門首長責任制」，新制將就港府部門出現的問題按程度畫分兩級調查處理。

南海緊張情勢之際 中駐菲大使黃溪連將離任

在中國與菲律賓關係因南海主權聲索持續緊張之際，中國駐菲律賓大使黃溪連即將離任，他日前已辭行拜會菲律賓外交部長拉薩洛，表示...

韓媒：北韓下月舉行建黨80周年閱兵 習近平是否受邀出席受矚

南韓政府消息人士21日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨80周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席...

菲律賓街頭反腐示威 陸學者：警惕菲利用台海問題轉移內部壓力

菲律賓民眾21日舉行大規模示威遊行，抗議菲律賓官方防洪弊案，陸駐菲使館提醒在菲陸人進一步提高安全防範意識，盡量避免外出。...

雙城論壇陸委會要求避談觀光 藍議員舉賴清德、陳菊打臉諷「雙標」

北市雙城論壇將在25日至27日登場，不過陸委會日前提醒北市府「避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題」。藍營議員不滿，舉...

