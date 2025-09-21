俄無人機入侵波蘭邊界關閉 中歐班列逾萬貨櫃滯留

多架俄羅斯無人機當地時間10日侵入波蘭領空，導致波蘭關閉與白俄羅斯邊界，連帶使中國駛往歐洲的長途貨運列車「中歐班列」被迫停駛。中國媒體報導，有貨運商估算，受此影響，恐有逾1萬個運往歐盟的標準貨櫃滯留在波白邊界。

財新網報導，受波蘭關閉與白俄羅斯邊界，導致「中歐班列」停擺影響，像是一家位在四川成都的貨運平台業者，已自17日起發布通知，宣布暫停透過「中歐班列」對歐洲發貨。

多名「中歐班列」的貨運代理商19日透露，有許多透過

「中歐班列」運往歐盟的貨櫃，目前即滯留在波蘭的馬瓦謝維切（Małaszewicze），當地與白俄羅斯邊界接壤。

歐洲鐵路貨運協會數據顯示，多達近9成的「中歐班列」列車會經過或到達波蘭，而馬瓦謝維切就是中國貨櫃透過「中歐班列」進入歐盟的東部門戶。

根據報導，馬瓦謝維切是「中歐班列」在歐洲最大的樞紐站，承擔逾90%的列車換裝與換軌工作。但當地每年最大處理能力僅有56萬個標準貨櫃，而2024年全年有157萬個標準貨櫃的運輸量，使當地長期處於超負荷狀態。

報導提到，波蘭關閉與白俄羅斯邊界直接掐斷了這一咽喉通道，導致載有電子產品、汽車零組件、紡織原料的300列「中歐班列」列車滯留。依每列車滿載100至110個標準貨櫃及實際運載率計算，受影響貨物恐超過1萬個標準貨櫃。

外電先前報導，中國外長王毅當地時間15日與波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）會談，即涉及「中歐班列」受阻一事。波蘭外交部發言人鄂班斯基（Pawel Urbanski）表示，波蘭封鎖邊界不是為了要影響貿易夥伴的商品運輸，而是波蘭邊境持續受到威脅，如果無法保障邊境安全，就不能確保自由貿易。

「中歐班列」是中國「一帶一路」倡議的核心項目之一，以長途列車形式行駛於中國本土與中亞、俄羅斯、白俄羅斯與歐盟之間，是中國一直引以為傲且大加宣傳的項目。