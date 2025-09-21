快訊

李強會見美國眾議員代表團 強調中美關係穩定與合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）率跨黨派代表團於21日訪問大陸。大陸國務院總理李強當日下午在北京會見史密斯一行，並表示中美關係應保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國及國際社會共同利益。(美聯社)
美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）率跨黨派代表團於21日訪問大陸。大陸國務院總理李強當日下午在北京會見史密斯一行，並表示中美關係應保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國及國際社會共同利益。(美聯社)

美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）率跨黨派代表團於21日訪問大陸。據央視網報導，大陸國務院總理李強當日下午在北京會見史密斯一行，並表示中美關係應保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國及國際社會共同利益。同時他稱，中美應當攜手發展的夥伴，真誠相待、相互賦能、彼此成就。

報導稱，李強表示，中美關係維持穩定、健康、可持續發展，符合兩國共同利益和國際社會期待。今年以來，大陸國家主席習近平同美國總統川普（Donald Trump）數次通話，一致認為中美應加強對話與合作，為下階段中美關係發展作出策略指引。中方願同美方相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展。

李強並指出，中美應當攜手發展的夥伴，真誠相待、相互賦能、彼此成就。中方願同美方本著平等、尊重、互惠的精神，透過溝通解決各自關切。希望美國國會為兩國友好和共同發展發揮建設性作用。

路透稍早報導，由史密斯領導的一群跨黨派眾議員，21日正式抵達中國大陸進行訪問行並與大陸官方舉行會談，該代表團預計在北京人民大會堂會晤大陸國務院總理李強。報導稱，史密斯曾任眾議院軍事委員會主席，目前是有關委員會的民主黨領袖。此次訪問前，川普與習近平剛於19日通話。

彭博則指，美國跨黨派代表團21日在與中方會面前，先由美國駐華大使珀杜（David Perdue）接待。珀杜在社群平台X用中文發文指稱，「這是自2019年來首度訪華的眾議院代表團。這個跨黨派團隊在管理美中關係方面扮演著至關重要的角色。」

美國前任眾院軍事委員會主席、民主黨眾議員史密斯。(美聯社)
美國前任眾院軍事委員會主席、民主黨眾議員史密斯。(美聯社)

