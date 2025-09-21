聽新聞
韓媒：北韓下月舉行建黨80周年閱兵 習近平是否受邀出席受矚
南韓政府消息人士21日稱，政府捕捉到北韓在平壤美林機場附近籌備勞動黨建黨80周年紀念閱兵式的跡象。在北韓領導人金正恩出席大陸官方日前舉行的九三閱兵大典後，外界關注大陸國家主席習近平是否會受邀參與北韓閱兵。
韓聯社引述消息人士指，衛星7月初起在美林機場附近閱兵訓練場的上空，捕捉到疑似為制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。據此推測，北韓可能在籌備訂於下月10日舉行的勞動黨建黨80周年紀念閱兵式。從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往，此次閱兵式也在夜間舉行的可能性較大。
北韓上一次閱兵式於2023年9月8日夜間舉行，直至次日淩晨。
此外前述人士稱，南韓政府還掌握到多國高層人士已接受邀請，預計出席相關紀念活動。據悉，北韓自年初起向多國政要發出邀請。
9月初金正恩在搭乘專列訪問北京，參與大陸官方舉辦的抗戰勝利80周年紀念閱兵，這也是金正恩首次出席多邊外交活動。習近平與其會見中，表達願與北韓加強高層交往、戰略溝通。
