川習通話後 人民日報：美方應取消貿易限制

中央社／ 台北21日電

中國官媒人民日報今天刊發署名「鐘聲」的評論文章。文章說，任何通過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際的。美方應取消單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方來之不易的磋商成果。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於19日晚間通話後，川普宣布與中國達成TikTok協議，讓美國投資團隊控制TikTok在美國的營運。白宮當地時間20日表示，熱門短影音平台TikTok中國母公司出售平台在美國業務的協議，將會成立一個由美國人主導的董事會。

人民日報今天在其三版刊發署名鐘聲的「中美完全可以相互成就、共同繁榮」文章。

文章表示，9月19日的川習通話為「務實、積極、具有建設性」，為下階段兩國關係的發展作出至關重要的戰略指引。

文章並指，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。過去幾個月，正是在兩國元首重要共識指引下，雙方經貿團隊先後在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里舉行會談，達成積極共識。

文章又說，近日在西班牙馬德裡舉行的會談中，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題達成基本框架共識。會談成果表明，雙方可以在平等對話協商的基礎上，妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。

文章表示，在TikTok問題上，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。美方應和中方相向而行，為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

文章表示，中方始終強調，對話磋商是有原則的，合作的氛圍需要共同營造與維護。中國的發展權利不容損害，維護自身正當權益的決心堅定不移，任何通過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際的。美方應取消單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方來之不易的磋商成果。

