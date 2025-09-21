菲律賓街頭反腐示威 陸學者：警惕菲利用台海問題轉移內部壓力

菲律賓民眾21日舉行大規模示威遊行，抗議菲律賓官方防洪弊案，陸駐菲使館提醒在菲陸人進一步提高安全防範意識，盡量避免外出。另外，蘇州大學講席教授，全球化智庫（CCG）副主任高志凱則認為，要警惕菲律賓拿台灣問題製造外部危機來轉移注意力、壓下國內反腐的洶湧民意。

陸媒觀察者網刊出高志凱文章稱，現在有種擔心是：美國這樣折騰，會不會導致今後在台海與南海同時出現危局？如果2個危局疊加，很可能釀成大禍。必須睜大眼睛、仔細觀察。「另外，我們要對最近發生的一些怪異現象一定要提高警惕、嚴加注意。」

高志凱稱，現在有消息說菲律賓某個領導人正準備去台灣訪問，他質疑這位領導人會否做與台灣有關的事情，而美國在台協會拋出「台灣地位未定論」是否為這趟訪問創造所謂更大「便利」、鋪平道路，都值得觀察。他說由此可見，台海、南海議題並非「各自為政」，而是糾纏在一起。

陸駐菲使館20日發布公告提醒在菲的大陸公民，在大規模示威下要注意安全，避免出行。如果確需出行務必做好交通規劃，遠離遊行示威和人員密集場所，留意集會引發的交通管制，並隨身攜帶有效證件，確保人身安全。

菲律賓近期防洪工程貪汙醜聞引爆民憤，菲律賓民間團體於21日發動反貪大示威，重現「人民力量」，將分別在乙沙大道（EDSA）和馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）舉行，預料上萬人參加，之後擬在乙沙大道集合。菲律賓軍方已自12日起進入紅色警戒狀態，防範動亂及軍變。據彭博最新訊息，該示威目前聚集數千人。

今年以來，中國大陸與菲律賓關係不穩定，陸駐菲使館多次發出安全預警、2次留學預警。此外，8月底我外交部長林佳龍率領台灣經貿考察團訪問菲律賓，大陸外交部8月29日晚間發布新聞稿，譴責菲律賓「縱容」林佳龍以基金會負責人身分「竄訪」。