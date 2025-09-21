雙城論壇陸委會要求避談觀光 藍議員舉賴清德、陳菊打臉諷「雙標」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。本報資料照
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。本報資料照

北市雙城論壇將在25日至27日登場，不過陸委會日前提醒北市府「避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題」。藍營議員不滿，舉出過去民進黨執政縣市與陸方交流，包含賴清德總統、監察院長陳菊擔任縣市首長交流也有談觀光、對話管道等痛批雙標，「難道得了雙城論壇恐懼症」。

王欣儀指出，陳菊曾在2009年會見時任上海市長韓正、2013會見國台辦主任張志軍，更提及「上海和高雄在旅遊觀光上有更大的合作空間」、「兩岸未來不能互相缺席，期待未來能有更多正面的交流溝通，學習尊重彼此的差異，避免不必要的誤會」；賴清德總統也在2014年會見時任上海市長楊雄，並歡迎陸方到台南玩。

包含陳菊、賴總統都曾會見上海市長、國台辦主任等，更在會談中談及兩岸觀光並期盼給予正面的交流溝通，近年來觀光業者早因物價上漲、人力短缺、勞動成本上升等壓力快撐不下去，民進黨不解決問題，卻還要切斷與陸方的觀光交流，不先幫忙「解套」而是「滅頂」。

王欣儀說，觀光是城市的命脈是民生的養分，不是民進黨的政治祭品，放眼國際東京、首爾、新加坡都在拚觀光，用城市交流吸引更多人潮、更多商機，只有台灣的民進黨政府自己設限、綁手綁腳，最後犧牲的還是台灣人民，諷刺「也許民進黨是得了雙城論壇恐懼症，所以怕到只剩下兩個字禁止」。

