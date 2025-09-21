川習APEC將會晤 學者分析：重點或在芬太尼 不「過度糾纏」台灣問題

短影音平台TikTok交易在中美元首通話後取得進展，大陸官方20日呼籲華府「切實履行相應承諾」，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。有分析認為，TikTok交易是中美雙方妥協與讓步的結果，當前主要剩下技術層面的細節有待解決；而未來在APEC峰會上，中美雙方針對台灣問題不會「過度糾纏」。

路透20日引述白宮1名高級官員說法稱，華盛頓和北京已就TikTok的未來達成協議，美國人將在這個短影音App美國業務的7個董事會席位中占據6席，而TikTok中國母公司「字節跳動」將任命第7名董事會成員。這名白宮官員說，協議還要求所有美國用戶的數據，必須儲存在由美國軟體公司甲骨文運營的美國雲計算基礎設施上。

星媒聯合早報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，中美元首通話對交易釋放出積極信號，目前僅剩字節跳動在TikTok美國公司的持股比率，以及用戶數據托管等技術性問題需要處理。他強調，TikTok最初並非中國主動「做成一張牌」，而是川普率先把TikTok與關稅掛鉤。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，TikTok問題的進展體現了中美雙方共同妥協及讓步的結果。川普一再延長TikToK脫售期限，「北京恐怕認清了在TikTok問題做一些讓步，會有利於川普個人政治需求，及接下來跟他打交道。」

李明江指出，中國在一定程度上是為了保護大型科技企業的海外利益。若堅持完全不妥協，不僅可能影響字節跳動在美業務，其他市場的運營前景也可能受波及。

外界認為，接下來在APEC峰會上的川習會須高度關注，包括芬太尼與台灣問題都將列入其中。但孫成昊認為，芬太尼問題將成為中美元首面對面會晤的關鍵議題，因為該問題已直接跟美國對陸加徵20%關稅掛鉤。至於台灣問題，他判斷雙方對彼此的立場和原則已有明確共識，不會「過度糾纏」。

李明江指出，在短期，乃至中期內，雙方要達成新的經貿協議依然面臨重大障礙。美國可能繼續透過關稅手段施壓，而中國在涉及核心利益的問題上也不太可能作出實質性讓步。

中美元首通話後，川普事後稱習近平已「批准了TikTok交易」，並說雙方在貿易、芬太尼以及俄烏戰爭等問題上取得積極進展；習近平則呼籲美方避免採取單方面貿易限制措施，並表示北京在TikTok問題上尊重企業意願，樂見企業做好商業談判。

字節跳動20日凌晨透過官方微信公眾號表示，公司將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。