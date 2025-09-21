美中通話未提台灣…環時評論稱「這件事」已讓賴清德抓狂

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美中元首19日晚間進行重要通話，但議題未明確提及台灣問題，引發熱議。（法新社）
美中元首19日晚間進行重要通話，但議題未明確提及台灣問題引發熱議。大陸官媒環球網刊登評論稱，雖然從中美雙方發出的消息稿來看，雖字面上未提及台灣問題，但是中美元首的這些表態所釋放出的信息令人回味無窮，因為美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係，「會出乎『台獨』分裂分子的預料，讓『倚美謀獨』的賴清德抓狂起來。」

署名「北平鋒」20日在環球網上發表評論稱，從中美元首通話發布的新聞稿，有幾句話耐人尋味：「中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。」、「中國紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式非常精彩。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。」

「北平鋒」認為，賴清德總統近期行為是「抓狂之下，慌不擇路」：包括20日在「全社會防衛韌性委員會」國際論壇上拋出「防衛韌性」、「大陸威權體系」等謬論；從「海鯤號」的鬧劇到花高價巨額「採購」美國農產品，從把坦克開進校園到「全民防衛手冊」等，文章表示，賴清德每一項所謂「整備」，都在逆勢而動、無謂掙扎，更是進一步把台灣推向更危險的境地。

美國在台協會（AIT）近期拋出「台灣地位未定」論，環球網署名「北平鋒」14日起三箭連發進行批評，先後刊發《鼓譟「台灣地位未定」極其荒唐且危險！》、《馬前卒哪來的底氣歪曲歷史、出賣台灣？》、《鼓譟「台灣地位未定」謬論的算計必將落空》等3篇評論，直指該言論根本目的就是插手台灣問題，「以台制華」。大陸輿論分析認為，這系列評論是「劃底線、亮明牌、給出路」。

台獨 賴清德 美中關係 台灣問題

