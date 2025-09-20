川習通話未提台灣？劉復國：此次通話是要解決很具體的事

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平的通話內容，受到很高的關注，學者解讀這次討論很具體的問題。圖為川普（右三）2017年訪問北京時，在人民大會堂與習近平（右二）共同出席國宴。（路透）
美國總統川普與大陸國家主席習近平的通話內容，受到很高的關注，學者解讀這次討論很具體的問題。圖為川普（右三）2017年訪問北京時，在人民大會堂與習近平（右二）共同出席國宴。（路透）

美國總統川普與大陸國家主席習近平19日的通話後，北京的通稿沒有提及台灣，美方也沒有發布通話提及台灣的訊息，引起注意。對此，學者劉復國解讀，這次通話雙方的討論可以看得出來是針對很具體的事情要去解決，最重要的是TikTok的買賣、芬太尼以及兩人在APEC的峰會。川普的對象則是國內選民，讓他們知道川普有辦法直接跟習近平對話，而且還安排了下次要面對面討論。

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國20日晚間向本報分析這次川習通話。他認為，通話的內容，雙方政府都是選擇性釋出一些重點。但可以看出是川普急著要跟習近平通話，幾個重點議題，一是要解決TikTok轉移股權問題，應該是電話最主要想確定的。另一個是芬太尼，第三則是透過通話要跟習近平確認 APEC（南韓慶州）高峰會中美舉行雙邊峰會的意願，川普一直希望早一點到北京訪問，現在看起來是明年年初。

劉復國強調，這一次雙方發布的訊息都沒有提到台灣，可能有各自的理由，但是現在沒有辦法揣測，是不是雙方各抒己見之後有一個默契、不對這個部分發布具體內容；或者在有限的時間裡面，雙方外交單位事前溝通過，就事情的主體討論，其他複雜的問題就不在電話裡面溝通。

他指出，「重要的是這個電話雙方的討論，可以看得出來是針對很具體的事情要去解決」，而非就現有的棘手問題又來討論、重申。

整體而言，劉復國認為，電話討論沒有辦法預期是一個多麼具有戰略性的談判或磋商。因為電話溝通基本上是就一些已經慢慢形成，最後需要兩位領袖在電話上能夠達到共識的這幾個議題（進行討論），看起來川普提出來議程上的幾個重點，雙方基本都有共識，所以川普認為這次是非常成功的對話。

他並解讀，川普要面對的對象比較多的是國內選民，讓他們知道川普有辦法直接跟習近平對話，而且還安排了下次要面對面討論。

劉復國也預期，在未來面對面討論的時候，會牽涉到比較多比較複雜的問題，到時候相信雙方的領袖應該會就台灣問題各自的政策立場再強化或者再重申。

