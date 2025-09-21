關係緊張之際…陸駐菲大使將離任

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在中國大陸與菲律賓關係南海主權聲索持續緊張之際，大陸駐菲律賓大使黃溪連即將離任，他前日已辭行拜會菲律賓外交部長拉薩洛，表示希望中菲關係在雙方共同努力下早日重回正軌。

據中國大陸駐菲律賓大使館消息，黃溪連本月十九日辭行拜會拉薩洛，感謝菲律賓外交部在拉薩洛帶領下發揮的建設性作用，希望中菲關係在雙方共同努力下早日重回正軌。

中方發布訊息稱，拉薩洛積極評價黃溪連近六年來，為菲中關係所做重要貢獻，表示始終相信外交和對話的作用，菲外交部願為推動雙邊關係穩定和改善作出積極努力。同時，雙方並就雙邊關係及有關問題坦誠、建設性地交換了意見。

對於上述訊息，觀察者網等多家陸媒報導均指出，這表明黃溪連即將離任。不過，目前大陸尚未公布下一任駐菲律賓大使人選。

公開資訊顯示，黃溪連五十八歲，曾任大陸駐美國大使館參贊、駐巴基斯坦大使館參贊、外交部亞洲司參贊等職，二○一四年任大陸外交部亞洲司副司長後，二○一八年出任駐東協大使，二○一九年任駐菲律賓大使。

相較黃溪連剛上任時，菲律賓時任總統為杜特蒂，與大陸關係較為緩和，近年中菲南海衝突持續升級甚至白熱化，尤其在仁愛暗沙、黃岩島等海域。

例如，去年雙方在菲律賓對仁愛暗沙的「坐灘」軍艦運補時，雙方發生暴力衝突，菲律賓方七人受傷，一人斷指，同年底，因應菲律賓公布「海洋區域法」和「群島海道法」，大陸也公布黃岩島領海基線回應。

上月中菲在黃岩島海域追逐時，發生大陸自家軍艦和海警船相撞意外。菲律賓國家安全顧問安約日前表示，這起碰撞事故至少兩名中國船員死亡，但大陸方面對此並無相關訊息，隨後大陸即於本月宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」。日前，中菲船隻又在該海域發生碰撞事故。

南海 關係 菲律賓 南海仲裁

