陸航展首見殲20靜態展示 學者：可能有新戰機出現

九三閱兵後，中共緊接著在吉林長春舉辦空軍開放活動和長春航空展（簡稱長春航展）再度「秀肌肉」，共軍第五代匿蹤戰鬥機殲–20首次進行靜態展示。前海軍艦長、軍事評論員呂禮詩昨分析稱，這顯示殲–20在共軍已進入「裝備一代」（指目前正在使用中的一代裝備）且速度加快。比殲–20更新型的戰機應也進入下一階段，並可能有新的探索、預研一代戰機出現。

此次長春航展於十九至二十三日在長春航空國際博覽城舉行，包括解放軍現、退役裝備的靜態展區，和展示航空科技、無人智慧裝備等的展區。此外，每天上、下午都有飛行表演，由運–20、殲–16、殲–20、空警–500Ａ、殲–10、殲–11等機型和表演隊參演，並供民眾體驗跳傘、進入運–20機艙等。相較九三閱兵的制式演出，此次航展共軍不只提供民眾近距離接觸機會，還藉動態飛行展示戰機編隊的戰術飛行、操縱性能等。

此次也來到長春了解共軍空軍最新裝備動態的呂禮詩昨日受訪分析，就武器裝備來講，共軍追求的是「探索一代、預研一代、量產一代、裝備一代」，而民眾一般可輕易見到的是「裝備一代」。

因此，呂禮詩認為，殲–20在共軍已進入「裝備一代」，並可能有新的探索、預研一代。同時，此次展出的是殲–20單座基礎型，九三閱兵時曾看到雙座型亮相，或許代表雙座型也已進入「量產一代」階段正交付部隊。

由於殲–20一般用於和美軍Ｆ–22和Ｆ–35對比。呂禮詩進一步表示，殲–20設計時就有雙座機型，面對當前空戰「視距外」作戰趨勢，可以由後座直接導控忠誠僚機，反觀美方，必須透過單座飛行員自身操縱平板或其他遠端方式操控。

呂禮詩還補充，此次共軍在動態展示中，運–20做出小轉彎和迅速爬升等戰術動作，體現其靈活動態，殲–16、殲–20戰機也有更多戰術動作展示包括對衝，以及殲–20和空警–500Ａ編隊飛行等。

他並提到，此次看到共軍將退役或汰換的殲–6，拆除座椅後裝上無人導控設備，投彈、油箱等則未拆除。若未來投入台海戰場，可能會加大我軍防空壓力，例如在消耗我方防空量能後，再出動殲–20、殲–35，屆時我軍如何應處，需仔細思考。