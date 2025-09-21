陸十一假期將至 港府估陸客增11%

中國大陸今年「十一」八天連假將近，香港政府估計，今年假期將會有一五四萬人次之大陸旅客經海、陸、空管制站進入香港，較去年增加百分之十一，也多於今年的春節、五一假期。

據香港政府新聞公報，香港政務司長陳國基十九日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門在十月一日至八日大陸「十一」黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。

根據港府入境事務處估算，今年大陸十一黃金周期間約有八七六萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，其中約七五二萬人次會使用陸路邊境管制站。入境處預計，陸路出境高峰期為十月四日，出境人次約六十六萬；而入境高峰期為十月一日，入境人次約六十一萬。

就大陸入境旅客而言，大陸十一黃金周期間約有一五四萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年增加約百分之十一、較今年大陸春節黃金周和勞動節黃金周分別增加約百分之廿九、百分之五。口岸部門已經減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台和通道疏導人流車流。

此外，澳門政府統計暨普查局十九日公布數據，今年八月暑假期間，澳門入境旅客創單月新高，達近四二二萬人次，較去年同期增長百分之十五點五。按客源分析，今年八月入境澳門的大陸旅客增長百分之十八點四、達三二五點八萬人次；來自香港的旅客近六十八點二萬人次，增長百分之二點八；來自台灣的旅客接近九萬人次，增長百分之廿一。

另據「航班管家」旗下平台統計，今年十一期間民航預計執行客運航班總量達十三點九萬班次，其中國際增長百分之十一點九，國際航線航班集中於東南亞與東亞等地，兩者占比七成五，日韓泰三國為最熱門目的地國家；航班恢復率上，美國市場的航班恢復仍低於二○一九年的三分之一。