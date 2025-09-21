陸持續拋售美債 降至16年新低

大陸央行在持續買進黃金的同時也不斷在拋售美債。根據美國財政部最新公布的七月國際資本流動報告，大陸當月減持二五七億美元的美國國債，目前持有量已降至七三○七億美元，來到二○○九年以來新低。比起二○一三年十一月一點三一七兆美元的歷史高點，已大減近四成五。

上海第一財經指出，中國大陸近年減持美債，持有量於二○二二年四月跌破一兆美元後，二○二二年、二○二三年、二○二四年分別減持一七三二億美元、五○八億美元、五七三億美元。今年以來，每月略有增減，但累計已減持二八三億美元。

值得注意的是，七月美國公債前三大海外債主中，日本、英國均選擇增持。當月日本持有的美債為一點一五一兆美元，英國持有八九九三億美元。台灣持有規模約二九九八億美元，排名第十一，較六月增加十七億美元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬對第一財經表示，今年以來，美國關稅政策引發市場恐慌，且美國財政狀況也受到國際社會廣泛擔憂，美債尤其是長債存在被拋售的現象，同時歐洲長債被拋售也對美債市場有所波及。

中國社會科學院金融研究所助理研究員江振龍指出，中國減持美債的主因可總結為：川普對外加稅、對內減稅和擴大支出，以及聯準會獨立性受質疑使美元信用嚴重受損。

與此同時，大陸央行則是持續增持黃金，即便黃金價格不斷走高仍連續十個月增持。根據中國人民銀行日前公布的數據，截至八月底，大陸黃金儲備達到七四○二萬盎司，較七月底又增加六萬盎司。

溫彬表示，在全球政治經濟不確定性增加及聯準會降息預期下，黃金價格屢創新高，各國央行普遍加大購金力度。為追求外匯資產最大收益，中國減持美債、增持黃金符合市場化配置原則。

上海金融與發展實驗室副主任董希渺則對中國經營報表示，黃金作為非主權信用儲備資產，不受單邊制裁影響，能夠有效對沖美元等單一貨幣風險。在全球經濟不確定性增強、美元信用繼續弱化的背景下，黃金作為戰略儲備的配置價值不斷提升。

董希渺說，黃金還具有高流動性特質，大陸央行連續增持黃金，除有助於進一步優化中國外匯存底結構，也有助於增強國際市場對人民幣的信心。