兩岸觀策／兩岸安全距離 不到10年快速消失

兩岸儘管長期處於緊張對峙狀態，但雙方曾在很長一段時間，自我克制地維持彼此感到安全的距離。然而二○一六年民進黨再度執政後，台灣卻在不到十年間，先後失去海峽中線、金門禁限制水域，如今連專屬經濟區（ＥＥＺ）也無力確保。

海峽中線雖是台灣海峽中央一條無形的分界線，但過去七十多年很長一段時間，中共軍民船隻與航空器都不會越過這條虛擬的安全線。直至二○二○年蔡英文再度勝選，二月候任副總統賴清德以「民間人士」身分赴華盛頓出席「國家祈禱早餐會」，八月時任美國衛生部長阿札爾訪台，九月美國國務院次卿柯拉克訪台，中共軍機開始數次越過海峽中線。

當年九月廿一日，時任大陸外交部發言人汪文斌在記者會上表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」這是大陸官方首次明確否認「海峽中線」的存在。之後隨著兩岸關係持續惡化，如今解放軍機艦逾越中線已成為兩岸關係的新常態。

至於金門禁限制水域，雖是台灣依兩岸條例公告劃定，但很長一段時間大陸同樣沒有刻意挑戰，福建甚至曾要求當地漁民「嚴禁進入敏感水域」。直至二○二四年二月十四日，一艘大陸「三無」快艇闖進金門限制水域，在逃避我海巡查緝時翻覆，兩名大陸漁民不幸死亡。

因不滿民進黨政府處理態度與手法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮二月十七日宣布，金廈不存在所謂「禁止、限制水域」一說。福建海警隨後於二月廿五日組織艦艇編隊在金門附近海域開展「執法巡查」。自此，中共海警進出金門水域成為兩岸關係另一新常態。

至於台灣專屬經濟區遭中共入侵，若非美國智庫「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）九月二日在其官網公布並經外媒報導，中國海洋石油總公司在東沙群島台灣專屬經濟區鑽探油氣，國人迄今恐怕還被蒙在鼓裡。

報告稱，這些設施可能至少自二○二○年五月以來就已經存在。中海油的設施可以對東沙群島或更廣泛地對台灣實施全方位的脅迫、封鎖、轟炸或入侵。特別是若配備感測器，更可增強端到端「殺傷鏈」（C5ISRT）能力。也就是說，中共入侵我專屬經濟區恐已長達五年。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華本月十日在記者會上表示，「中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益。」

從陳斌華的回答可以看出，北京當局正逐步在將「台灣是中國的一部分」具體實踐。既然「台灣是中國的一部分」就不會有海峽中線、禁限制水域，台灣的專屬經濟區自然也是中國的專屬經濟區。但兩岸曾經的默契式安全距離，何以在不到十年間快速崩解？會不會有一天，台灣民眾站在海邊，肉眼就能看見共軍機艦徜徉而過？