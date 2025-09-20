川普助力大陸國際形象？北京香山論壇挑戰西方價值觀

（德國之聲中文網）在本周舉行的北京國際兩用先進技術裝備展覽會上，160餘家展商展出了最新型的無人機、監控系統、衛星通信設備、火箭發射器等產品。這場知名度並不高的展會，在三天時間裡吸引了兩萬餘名觀眾。就在展會不遠處，北京香山論壇同期舉行。

應中國軍方的邀請，1800餘名軍事專家、學者、官員前來北京參加香山論壇。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院的防務問題專家法塞爾(Muhammed Fasil)對德廣聯表示，北京香山論壇是對西方色彩濃重的慕尼黑安全會議以及新加坡香格裡拉對話的回應：「普遍的看法是，安全對話被西方利益主導。但中國如今將自己定位為全球發展中國家的捍衛者。發展中國家需要和一個大國合作從而增強話語權。除了中國，發展中國家還能指望誰呢？」

許多發展中國家以及新興國家都派出政府高官趕赴北京香山論壇，其中包括20多個國家的國防部長。他們一方面希望能夠在北京買到價廉物美且不附帶棘手條件的軍火，另一方面也希望能夠獲得資金支持。僅在去年，非洲國家就獲得了約合450億歐元的中國貸款承諾。「一帶一路」框架下的中國投資項目，已經帶動了非洲的港口、鐵輪、機場、工業園區的建設。

內政不容干涉？

對於中國而言，這不僅僅關乎軍火生意或者海外建築工程，而是更為宏大的敘事：中國也有自己的聯盟，正在全力打造維護。在香山論壇的開幕式上，中國國防部長董軍明確表達了建立新世界秩序的理念，並認為外部軍事干涉、強迫他國選邊站的行為將使國際社會陷入混亂合沖突。

中國官方多年來一直強調維護國家主權、內政不容干涉原則，不論該國政府是否被指控侵犯人權或者犯有戰爭罪。2022年習近平更是據此進一步提出了「全球安全倡議」，其本質是對西方價值觀主導之國際秩序的拒絕。

與會的新加坡南洋理工大學研究員法塞爾對德廣聯說，憑借不干涉內政原則，北京獲得了眾多發展中國家的支持：「對於許多政府而言，中國是比西方國家更加直接的合作伙伴。北京在軍事及安全問題上提供了替代方案，沒有那麼多的政治限制。」

在接受德廣聯采訪時，中國全球化智庫主任王輝耀表示，本屆香山論壇向世界表明中國是和平捍衛者：「維護全球秩序、確保和平與發展。因為我們看到全球體系正承受巨大壓力。中國不久前剛剛舉行了紀念二戰勝利80周年的大閱兵。所以我認為，傳遞的訊號是很明確的：中國已經成為了全球和平的有力捍衛者。」

但是，中國的實際行動，卻並不太符合這一形象。在開幕式上，中國防長董軍再次對民主治理的台灣發出了威脅，北京也正在為俄羅斯的侵略行動提供外交以及經濟方面的支持。在9月3日的北京閱兵式上，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平共同在天安門城樓觀禮。俄羅斯國防部副部長齊維廖娃(Anna Tsivilyova)也赴北京出席香山論壇。

德國萊布尼茨和平與沖突研究所的學者阿布(Pascal Abb)對德廣聯說，中國實際上並沒有成為和平締造者：「對於中國而言，中俄關系實在太重要了。過去幾個星期在北京發生的事情就證明了這一點。因此，我們可以預料，中國充其量也就是將自身定位為一個中立調解者。」

阿布還指出，美國總統川普的所作所為，使得華盛頓在很多領域放棄了傳統的國際領導地位，造成了一個巨大的權力真空，這實際上是在幫助北京實現其戰略目標。「川普為北京提供了空間，中共方面則予以笑納。中國因此就能按自己的意願來改寫國際秩序。」

幾天後，聯合國大會將在紐約開幕，預計中國政府將繼續貫徹該目標，並將自身包裝為捍衛國際穩定的世界大國。

