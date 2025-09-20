海外聲援西藏 中國大陸留法女學生返國被拘留

中國留法女學生張雅笛7月返國探親，其後失聯多日。「華語青年挺藏會」今天通報，張雅笛7月31日被依涉嫌「煽動分裂國家罪」刑事拘留，目前關押在湖南長沙市國家安全局看守所。張雅笛在巴黎留學期間，曾聲援西藏與白紙運動。

對此，國際非政府組織「人權觀察」（HumanRights Watch）亞洲區助理主任王松蓮在X平台發文指出，張雅笛被捕是一起跨國鎮壓事件。令人擔憂的是，學生在海外的維權活動正受到密切關注。其影響是，每個人都對他們的一言一行感到非常擔憂，包括在國外。

華語青年挺藏會17日在X平台通報，22歲女留學生張雅笛7月5日返回長沙探親，7月30日在雲南香格里拉與外界失聯。多方消息稱，她可能因涉嫌危害國家安全被國安帶回長沙，至今已47天杳無音訊。

通報說，張雅笛長期在法國學習生活。2025年獲英國倫敦大學亞非學院人類學碩士獎學金，原計劃9月赴英讀研究所。

據通報，曾因「709案」入獄的維權律師江天勇16日受朋友委託，前往長沙為張雅笛母親周女士提供法律幫助。當天下午在長沙一家咖啡店與周女士會面時，被3名身分不明人員強行帶走。

多方消息顯示，江天勇其後已獲釋，目前不便對外聯絡。

華語青年挺藏會表示，張雅笛是「白紙青年」，通曉漢/藏/英/法語，積極參與學術與社會議題，致力於促進不同族群交流。她參與過「華語青年挺藏會」編輯工作，這是白紙運動後興起的華人青年聲援西藏的平台，致力於傳播藏民族文化，消解民族對立，推動轉型正義與和解。她長期關注少數民族文化與民族對話，並透過研究與寫作促進漢藏理解。

華語青年挺藏會今天凌晨通報，張雅笛7月31日被湖南省長沙市國家安全局依涉嫌「煽動分裂國家罪」刑事拘留，目前關押在長沙市國家安全局看守所。期間，家屬委託的律師嘗試會見，卻以「涉及國家秘密」為由遭拒。

自由亞洲電台報導，華語青年挺藏會發起人Ginder受訪時表示，該團體目前人數並不多。她自己是一名基督徒，而張雅笛是佛教徒。她坦言，海外華人關懷西藏的極少，組織也無經費來源，由於議題過度敏感，從事相關工作甚至會導致失去朋友。

報導提到，今年6月2日播出的Podcast「西郊密林」專訪中，以Tara為名的張雅笛自稱「反賊」，並表明自己是一名佛教徒。她回憶，自讀書時期便對真相懷有強烈渴望，對於官方宣傳並不滿意，總想對社會議題追根究底。她認識到中國歷史上存在對人權系統性的壓迫，特別是看到「六四」鎮壓的血腥圖片集時，感到極度震撼。

張雅笛表示，在COVID-19疫情期間行動自由受到嚴格控制，有朋友僅僅因為在（微信）朋友圈抱怨頻繁核酸檢測就被員警約談。她於2022年秋天赴法國留學，在巴黎參與白紙運動示威，此後持續關注相關的活動，並加入華語青年挺藏會。

華語青年挺藏會呼籲，立即無條件釋放張雅笛；公布其現狀，確保司法公正，杜絕非人道待遇；停止對其家屬的威脅與干預，並保障通訊自由。