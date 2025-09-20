共機殲-20首次靜態展示畫面曝光 專家：進入「裝備一代」

月初剛舉辦九三閱兵後，共軍近日又在吉林長春舉辦空軍開放活動和長春航空展（簡稱長春航展）「秀肌肉」，第五代匿蹤戰鬥機殲-20首次進行靜態展示，供民眾近距離打卡拍照。前海軍艦長、軍事評論員呂禮詩分析稱，這顯示殲-20在共軍已進入裝備一代且速度加快，比殲-20更新型的也開始進入下一階段，並可能有新的探索、預研一代戰機出現。

呂禮詩在月初赴陸參觀九三閱兵後，今也赴長春航展了解共軍空軍最新裝備動態。他受訪時說，就武器裝備來講，共軍追求的是「探索一代、預研一代、量產一代、裝備一代」，而民眾一般可輕易見到的是「裝備一代」。

因此，他認為，此次航展顯示殲-20在共軍已進入裝備一代且速度加快，比殲-20更新型的也開始進入下一階段，並可能有新的探索、預研一代戰機出現。他並指，這次展出的是殲-20單座基礎型，九三閱兵時也看到雙座型亮相，或許代表雙座型也已進入「量產一代」階段正交付部隊。

由於殲-20一般用於和美軍F-22和F-35對比。呂禮詩進一步表示，當前空戰開始進入「視距外」作戰，即還未看到對方，就已經被擊落，因此，上述戰機將多搭配所謂的「忠誠僚機」來協同作戰。

他說，美方因戰機的單座設計，忠誠僚機多是透過單座飛行員用平板或其他遠端方式操控，但有「分神」的風險或其他因素；而共軍殲-20看起來在設計時就已考慮進去，雙座款可在忠誠僚機發展到一定地步時由後座直接導控。

另就此次長春航展展示重點，呂禮詩補充，相較九三閱兵或近年珠海航展，此次共軍在動態展示中，運-20做出小轉彎和迅速爬升等戰術動作，體現其靈活動，其他殲-16、殲-20戰機也有戰術動作展示包括對衝，和殲-20和空警-500A編隊飛行等，展示更多戰術性能。

呂禮詩也提到，此次航展除了一些中小型無人機展示，他還看到共軍將退役或汰換的殲-6，拆除座椅後裝上無人導控設備，投彈、油箱等則未拆出，對台灣而言，這種做法的另一層意義是，有別於一般認為台海間無人機攻擊，共軍可能以翼龍、彩虹等偵查打擊無人機為主，若未來更多殲系列舊款戰鬥機被改裝成無人機投入戰場，將加大我軍防空壓力，「這是俄烏戰場看不到的，因為俄羅斯、烏克蘭都缺飛機」。

他說，例如在消耗我方一定量的防空飛彈後，共軍出動殲-20、殲-35，我軍應如何應處？這需要仔細思考。

此次長春航展9月19日至23日在長春航空國際博覽城舉行，每天上、下午都有飛行表演，有運-20、殲-16、殲-20、空警-500A、殲-10、殲-11等機型和表演隊參演，並設有現役、退役戰機與防空裝備靜態展示，和跳傘體驗，以及南天門計畫現階段展示、無人智慧設備展示、航空科技展示等。據官方數據，每天有約23萬人次入場。

殲-20作為共軍常與美軍F-35對比的重要第五代戰鬥機，最早於2016年11月的第十一屆中國國際航空太空博覽會上首度公開，進行雙機飛行展示。如今， 殲-20進入靜態展示階段，在此次長春航展於現役裝備區，和其他軍機一起供民眾拍照合影。