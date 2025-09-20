快訊

川普大漲H-1B簽證費 上海飛美國機票價格飆漲

中央社／ 上海20日電
美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元。美聯社
美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元，目前持有該簽證但21日規定生效後重新入境美國者，需補交費用。這也使得今天上海飛往美國的航班價格大漲，直飛洛杉磯經濟艙價格高達人民幣1.7萬元（約新台幣7萬元）。

川普政府當地時間19日簽署行政命令，將H-1B簽證申請費用大幅提高至每年10萬美元（約新台幣300萬元），該命令於美東時間9月21日凌晨12時01分生效，已經持有H-1B簽證但身在國外者，在命令生效後，美國雇主必須先為其補交10萬美元才能入境。

據陸媒第一財經報導，多家美國學校、科技大廠員工表示，公司人力資源（HR）部門在美國當地時間19日晚間向員工發送緊急信件，要求國際員工不要離境美國。目前持有H-1B簽證在美國境外者，強烈建議務必在9月21日午夜之前返回美國。

報導指出，此消息令在美國工作的中國人和留學生群體瞬間炸開了鍋。一名回國探親的網友表示，「已經緊急改簽了今日的航班，希望能趕上10萬美元生效前的最後一班飛美國的直飛航班」。

由於事發突然，也有網友先訂一班飛往夏威夷的航班，入境美國後再想辦法轉機。若從上海飛往美國，最近的美國屬地州就是夏威夷。

報導觀察，在短短的幾小時內，今日上海到夏威夷的航班，原本價格段大約4、5000元，已經漲了好幾千元。

實際透過中國訂票平台攜程查看，從上海出發，能在21日前抵達夏威夷的航班幾乎搜索不到。上海飛往舊金山，能在21日前抵達的航班，價格都在1萬元左右；上海飛往洛杉磯票價則在6、7000元左右，直飛航班經濟艙票價高達1.7萬元。

根據美國政府統計，H-1B簽證僱用的外籍勞工約有2/3從事電腦相關工作，以國籍來看，印度去年占核准名額的71%；中國則以11.7%居次。

H-1B簽證費用將從目前不到1000美元，大幅調高至10萬美元，此舉恐對高度倚賴印度和中國技術人才的美國科技產業造成沉重打擊。

