美關稅措施 上海學者：幫中國打掉很多競爭對手

中央社／ 台北20日電

上海財經大學滴水湖高級金融學院院長姚洋在一場論壇表示，美國對等關稅措施「對全世界徵稅」，對中國來說，這相當於幫中國打掉很多競爭對手，中國製造成本低廉優勢更明顯。

據第一財經報導，姚洋於19日在新加坡出席2025慧眼中國環球論壇，這場論壇以「全球變局下的博弈與機遇」為主題，會上圍繞地緣政治、區域合作、中國政策與轉型、科技創新等議題展開討論。

美國總統川普（Donald Trump）4月祭出對等關稅措施，宣布對於多個國家、區域加徵不同稅率關稅。

姚洋於2025慧眼中國環球論壇上表示，美國對全世界徵稅，這相當於川普利用關稅措施將很多中國的競爭者打掉了。中國企業優勢在於成本低廉，美國關稅措施讓中國企業優勢更加明顯。

姚洋直言中美貿易是互補。他說，美國、中國的經濟基本面沒有變化，美國繼續大力發展金融服務業、中國持續發展製造業，中國、美國都在各自做擅長的事情，最終肯定有一個互補，美國離不開中國製造的支持。

姚洋說，「過去這些年，大家一直在說地緣政治風險對中國不利，事實上，我們看到的情況是恰恰相反」。

美國政府先前拋出「原產地規則」，規劃對涉及「洗產地」轉運商品加徵40%關稅，外界評估，這項措施實為劍指北京，中國將受到最大影響。

姚洋認為該措施對於中企影響有限。他說，所謂的原產地原則要加徵40%關稅，看起來政策很難發揮到任何作用，例如中企在東南亞國家生產商品，其實很容易可以滿足免被加徵關稅的要求。

美國 產地 川普 對等關稅

