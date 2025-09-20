香港鬧市發現二戰時炸彈！緊急疏散6000人 封路打亂民眾上班

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港港島一處工地19日中午施工期間，發現1.5公尺長的可疑物品，香港警方通報表示，這是二戰時期遺留下的大型空投炸彈，內有227公斤的高性能TNT炸藥,附近6000人已緊急疏散。警方至今仍在努力「拆彈」，部分路段仍需封閉，地鐵站出入口也暫時關閉，而位處封路路段的店家表示，生意只有平日三、四成，希望道路盡快解封。
香港港島一處工地19日中午施工期間，發現1.5公尺長的可疑物品，香港警方通報表示，這是二戰時期遺留下的大型空投炸彈，內有227公斤的高性能TNT炸藥，附近6000人已緊急疏散。警方至今仍在努力「拆彈」，部分路段仍需封閉，地鐵站出入口也暫時關閉，而位處封路路段的店家表示，生意只有平日三、四成，希望道路盡快解封。（取自香港警方臉書）

香港港島一處工地19日中午施工期間，發現1.5公尺長的可疑物品，香港警方通報表示，這是二戰時期遺留下的大型空投炸彈，內有227公斤的高性能TNT炸藥，附近6000人已緊急疏散。警方至今仍在努力「拆彈」，部分路段仍需封閉，地鐵站出入口也暫時關閉，而位處封路路段的店家表示，生意只有平日三、四成，希望道路盡快解封。

香港無線新聞、星島日報報導，警方目前已經鋸開炸彈外殼，並且正在燒毀裡面的炸藥，預計20日下午2時前完成。英皇道部分路段因而仍需封閉，港鐵鰂魚涌站A及B出入口也暫時關閉，市民必須繞道往其他出入口入內搭地鐵。而位處英皇道封路路段的店家更是叫苦，指生意只有平日三、四成，希望道路盡快解封。

「寶隆中西小廚」位於英皇道951號，正處於英皇道封路路段之內。負責黃小姐表示，受封路影響，巴士繞道而行，少了人流，舖頭生意因而只有平日的三、四成。她希望警方能盡快完成銷毀炸彈工作，解封路面，讓人流恢復，減少對市民的影響。

紅星新聞報導，專家指出，該枚炸彈為二戰時期遺留的美軍標準大型空投炸彈，重約453公斤，內部裝有227公斤高性能TNT炸藥。該炸彈外殼完好，尚未引爆，且帶有前置引信和尾部引信，仍具備完整爆炸威力。

爆炸品處理課專家高級炸彈處理主任李展超表示，不會對炸彈進行現場引爆，而會以專業技術手段進行銷毀。據瞭解，該枚炸彈型號與2018年香港沙中線工程發現的炸彈屬於同一類型，故爆炸品課人員均有相關處理經驗。

警方評估需要疏散18棟商業及住宅大廈，涉及1900戶約6000人要疏散，爆炸品處理課人員20日凌晨2時開始處理炸彈，現場保持封閉並封路。

