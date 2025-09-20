安理會表決解除伊朗制裁未過 傅聰：堅決反對強推快速恢復制裁機制

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
安理會表決繼續解除對伊朗制裁未獲通迦。圖為今年六月美軍空襲伊朗福爾多核設施後的空照圖。（路透）
安理會表決繼續解除對伊朗制裁未獲通迦。圖為今年六月美軍空襲伊朗福爾多核設施後的空照圖。（路透）

中國常駐聯合國代表傅聰19日在安理會表決繼續解除對伊制裁措施決議草案後作解釋性發言，強調中方堅決反對相關國家強推安理會啟動「快速恢復制裁」機制。

聯合國安理會19日就繼續解除對伊朗制裁措施的決議草案進行表決，但並未通過。決議草案由9月安理會輪值主席韓國提出，未達決議通過所需的9票贊成。中國、俄羅斯、巴基斯坦、阿爾及利亞投下贊成票，美國、英國、法國等9國投反對票，韓國和圭亞那棄權。

決議草案如獲通過，將依據2015年伊朗核問題全面協議以及核可此協議的安理會第2231號決議相關規定，繼續解除聯合國對伊朗的制裁措施。然而草案僅獲中俄等共4票支持，美英等9國反對。

伊核協議參與方英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反協議為由，啟動「快速恢復制裁」機制。根據該機制，即日起，如果安理會未能在30天內就繼續解除對伊朗制裁通過決議，聯合國對伊朗的相關制裁將恢復。

傅聰發言稱，中方支持繼續解除安理會對伊制裁措施，對決議草案投了贊成票。中國堅決反對相關國家強推安理會啟動「快速恢復制裁」機制，認為這種做法將嚴重損害透過政治外交方式解決伊核問題的努力。

傅聰指出，造成當前伊核問題困局的根源，是美國2018年單方面退出伊核協議，恢復並不斷升級對伊單邊制裁，致使伊朗無法享有協議賦予的經濟紅利，被迫減少履行協議義務。美國還置自身信譽不顧，悍然對伊核設施發動軍事打擊，破壞由自身發起的談判進程。在這種情況下，英國、法國、德國執意啟動「快速恢復制裁」機制，對伊進行單方面懲罰，是不公平、不合理的。

他說，此舉在安理會製造緊張和分裂，無助於各方重建互信、彌合分歧，不利於推動實現早日復談的外交努力，甚至可能導致不可預測的災難性後果，將多年來的外交努力毀於一旦。中方對此嚴重關切。

傅聰強調，中方始終主張，政治外交解決伊核問題是唯一有效、可行選項，是實現持久和平的正確路徑。這也是國際社會的普遍看法。在當前局勢下，中方呼籲各方保持冷靜克制，透過外交和對話解決問題，避免重回制裁施壓與局勢升級相互交替的惡性循環。

傅聰表示，安理會應發揮建設性作用，協助相關各方建立信任、彌合分歧，推動政治解決進程。中國與俄羅斯一起散發關於安理會核可伊核協議的第2231號決議技術性延期的決議草案，旨在為外交努力爭取時間、為政治解決創造條件，防止形勢破局、陷入不可挽回的境地，希望各方積極考慮這份草案。

伊朗 安理會

