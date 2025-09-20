聽新聞
李強下周赴聯合國大會 任內首次訪美

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸國務院總理李強（右）即將出訪美國參加聯合國大會一般性辯論。圖為李強今年7月曾在巴西里約熱內盧會見聯合國秘書長古特雷斯（左）。新華社
大陸外交部發言人昨日宣布，大陸國務院總理李強將於本月廿二日至廿六日赴紐約出席第八十屆聯合國大會一般性辯論，其間將與聯合國秘書長及「有關國家領導人」舉行會晤。

據陸方消息，李強還將出席大陸主辦的全球發展倡議高級別會議等活動。此行也是李強就任大陸總理後，首度訪問美國。

大陸外交部發言人林劍指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立八十周年。當前百年變局加速演進，全球治理赤字加劇，國際社會普遍期待維護聯合國權威、加強聯合國作用。聯大一般性辯論為國際社會凝聚政治共識、加強團結協作、應對共同挑戰提供了重要契機。他強調，大陸堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

林劍透露，李強將在多雙邊活動中全面介紹大陸對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，闡釋大陸內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。

林劍還表示，大陸願以此訪為契機，同各方一道重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新時期重振權威和活力，為維護世界和平、促進發展，構建人類命運共同體發揮更大作用。

公開資料顯示，去年大陸是派出中共政治局委員兼外長王毅出席七十九屆聯大一般性辯論。二○二三年九月，則由大陸國家副主席韓正赴美出席相關會議。二○二二年仍為王毅出席，二○二一年、二○二○年則由大陸國家主席習近平發表視訊談話。二○一六年則為時任大陸總理李克強赴美國出席、二○一五年習近平也曾親自赴美出席，其餘年份多由王毅出席。

李強 王毅 聯合國 習近平

