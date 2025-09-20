聽新聞
0:00 / 0:00

潘賢掌喊話共建優勢產業鏈 劉兆玄：兩岸產業可互補

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
第二十八屆京台科技論壇開幕式前，北京市台辦主任霍光峰（左），向兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（中）等介紹在北京台資企業、台灣人的發展生活。記者陳政錄／攝影
第二十八屆京台科技論壇開幕式前，北京市台辦主任霍光峰（左），向兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（中）等介紹在北京台資企業、台灣人的發展生活。記者陳政錄／攝影

由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇昨日上午在北京開幕，面對中美貿易戰持續打打談談，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時喊話，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業。

潘賢掌同時強調，大陸有能力、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，並為台胞台企在大陸發展提供更理想、更有為的發展空間，為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊、更多元的新天地。

京台科技論壇被陸方視為兩岸重要經貿交流平台之一，今年論壇以「共育新質生產力 攜手融合新發展」為主題，台方與會包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、海基會前董事長洪奇昌，陸方除潘賢掌，還有北京常務副市長夏林茂、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍。

潘賢掌在開幕式致詞表示，京台科技論壇為推進兩岸科技創新、賦能產業發展，推動兩岸企業攜手向全球價值鏈中高端躍升，對深化兩岸融合發展具有重要意義。他並提及，中共總書記習近平在九三閱兵的講話，發出中華民族偉大復興勢不可擋的時代強音。

他說，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，持續擴大兩岸各領域交流合作，為廣大台商台企融入新發展格局，開拓更廣闊空間。他呼籲台商把握「中國式現代化」的歷史機遇，主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業。

潘賢掌強調兩岸同胞「走近走親」的意願不可阻擋，兩岸融合發展的趨勢不可逆轉，民進黨當局和台獨分子煽動對抗不會得逞。

劉兆玄則表示，近年國際經濟形勢和地緣政治產生劇烈變動，國際貿易、投資活動也受到嚴重干擾，兩岸貿易投資比重也大幅下降，反映近年來國際供應鏈的快速整合，兩岸產業的重新分工，以及台企跟台商布局策略轉變。但他指出，沒有變化的一點是，兩岸產業具有相當程度的互補性，在面對外部環境壓力下，更需要緊密合作。

台商 劉兆玄 國台辦 洪奇昌

延伸閱讀

大陸羽賽／對戰李詩灃4連勝 林俊易挺進4強成我國最後希望

陸官媒控日本阻擋七三一、慰安婦檔案申遺

川習通話前 陸委會突籲對岸回復我方邀請協商兩岸觀光

大陸總理李強將首度出訪美國 參加聯合國大會

相關新聞

紅十字會跨海接力 金廈合作助重傷遊客返陸治療

一名33歲陸籍許姓女遊客昨在金門騎微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。為協助傷者返陸治療，金門紅十字會...

廣角鏡／長春航空展 陸再秀肌肉

中國大陸十九日在吉林長春舉行空軍航空開放活動和長春航空展，展示多型主力戰機。圖為大陸大型運輸機「運—二○Ａ」。

李強下周赴聯合國大會 任內首次訪美

大陸外交部發言人昨日宣布，大陸國務院總理李強將於本月廿二日至廿六日赴紐約出席第八十屆聯合國大會一般性辯論，其間將與聯合國...

潘賢掌喊話共建優勢產業鏈 劉兆玄：兩岸產業可互補

由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇昨日上午在北京開幕，面對中美貿易戰持續打打談談，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞...

開放陸客陸生 陸委會籲北京盡速回應我方邀請

在大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚通電話前，大陸委員會十九日傍晚突然發布新聞稿指出，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」...

香山論壇 陸學者：軍事合作對因應台灣問題有多維戰略價值

大陸藉由北京香山論壇，強化與各國軍事對話、合作，大陸防長董軍更對台灣問題強調「挫敗外部武力干涉」，北京涉台學者王英津今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。