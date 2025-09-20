開放陸客陸生 陸委會籲北京盡速回應我方邀請

在大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚通電話前，大陸委員會十九日傍晚突然發布新聞稿指出，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」，主因是陸方迄未恢復陸生來台就讀學位及陸客來台觀光。陸委會呼籲，陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，盡速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學。

陸委會指出，大陸國台辦宣稱今年上半年兩岸人員往來超過兩百五十萬人次，但據我移民署統計資料，本年一至七月大陸來台人次為卅五點七萬，扣除小三通前往金門、馬祖的十一萬人次，僅約廿四萬人次，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」狀況。「究其原因，主要是陸方迄未恢復陸生來台就讀學位及陸客來台觀光」。

陸委會表示，依政府現行政策，我方已開放赴陸觀光自由行，亦未限制學生赴陸交流。按陸方數據，證明目前的兩岸交流，多為台灣民眾赴陸。

陸委會強調，「陸方不願意與我方透過小兩會協商來開放觀光，更禁止陸生來台就讀學位，導致雙方人員往來出現巨大落差。究竟是誰在阻擋交流，數字已說明了一切」。

針對陸生來台，陸委會重申政府向來歡迎，但也提到陸方自二○二○年四月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，一一三學年度在台就讀學位的陸生僅一五五六人。「本會多次呼籲陸方盡速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復陸生來台就學，惟陸方迄今並無正面回應」。

就陸客來台觀光，陸委會表示，政府「已就可操之在我部分先行推動」，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。至於陸客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，我方「建議」由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通。我方台旅會已於今年二月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

去年三月，大陸國台辦發言人陳斌華曾就兩岸人員往來「陸少台多」坦承這「極不正常」，但強調原因在台灣方面，包括迄今尚未解除對台灣民眾赴大陸團隊遊（跟團）禁令等。