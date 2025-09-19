陸委會喊話對岸 呼籲恢復陸生來台就學

陸委會今天喊話對岸，呼籲恢復陸生來台就學與儘快透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商觀光事宜，兩岸才能進行健康有序交流。

大陸委員會（陸委會）19日晚透過新聞參考資料表示，呼籲對岸若真有意推動兩岸文教交流與觀光，應儘速回應邀請，透過觀光小兩會進行觀光議題協商，另也恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序交流。

陸委會表示，中國大陸在2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今未恢復。113學年度在台就讀學位陸生僅餘1556人，台灣教育部持續透過兩岸招生窗口聯繫，盼能恢復陸生來台就學，迄今未獲正面回應。

兩岸觀光也持續卡關。陸委會表示，「可操之在我部分先行推動」，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。關於陸客來台灣本島觀光，為確保兩岸觀光交流健康有序，應先由觀光小兩會溝通旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項。

陸委會指出，台旅會在今年2月聯繫對岸海旅會，表達溝通的意願和項目，不過迄今未獲正面回應。兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」狀況，根本原因在於對岸尚未恢復陸生來台就讀學位與陸客來台觀光。

陸委會提到，今年1至7月中國大陸來台人次為35.7萬人次，扣除小三通前往金門、馬祖11萬人次後，剩約24.7萬人次；中國大陸國台辦則是宣稱今年上半年兩岸人員往來超過250萬人次，證明目前的兩岸交流多為台灣民眾赴陸。

陸委會強調，依據政府現行政策，台灣民眾可以赴陸觀光自由行，也未限制台灣學生赴陸交流，兩岸人員往來嚴重失衡原因在於對岸迄今未恢復陸生來台與陸客來台觀光，「究竟是誰在阻擋交流，數字已說明了一切」。