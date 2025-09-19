紅十字會跨海接力 金廈合作助重傷遊客返陸治療

一名33歲陸籍許姓女遊客昨在金門騎微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。為協助傷者返陸治療，金門紅十字會緊急啟動跨海協作機制，與廈門、泉州紅十字會及海基會密切聯繫，在各單位協助下，傷者今天上午順利搭乘第一班的小三通船班返抵廈門，由廈門第一醫院救護車即刻接送，順利後送。

金門紅十字會表示，這趟跨海護送由常務監事周子傑率隊，總幹事呂忠飛、理事黃國卿、理事蕭偉權、副總幹事許仲榮等幹部全程參與，攜帶氧氣瓶、擔架及醫療器材，確保轉送安全。抵達廈門碼頭後，廈門端紅十字會與醫療單位無縫銜接，展現兩岸人道救援合作的效率與默契。

周子傑指出，事故發生當下，總幹事呂忠飛已趕赴醫院探視，並立即與海基會及泉州、廈門紅十字會展開密集聯繫，協助傷者家屬處理緊急事宜。傷者丈夫於昨晚17時許趕抵金門，經與醫療團隊討論後，決定讓妻子返鄉採取安寧醫治方式，返回廈門後續治療。

周子傑說，在完成護送任務後，金門紅十字會人員隨即將氧氣瓶、擔架等器材帶回金門，整個流程環環相扣、迅速而周全。大家也在心裡為許女默默祝禱，希望她返回廈門後能得到良好的醫治，早日康復。