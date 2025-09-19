快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

聽新聞
0:00 / 0:00

紅十字會跨海接力 金廈合作助重傷遊客返陸治療

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影
一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影

一名33歲陸籍許姓女遊客昨在金門騎微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。為協助傷者返陸治療，金門紅十字會緊急啟動跨海協作機制，與廈門、泉州紅十字會及海基會密切聯繫，在各單位協助下，傷者今天上午順利搭乘第一班的小三通船班返抵廈門，由廈門第一醫院救護車即刻接送，順利後送。

金門紅十字會表示，這趟跨海護送由常務監事周子傑率隊，總幹事呂忠飛、理事黃國卿、理事蕭偉權、副總幹事許仲榮等幹部全程參與，攜帶氧氣瓶、擔架及醫療器材，確保轉送安全。抵達廈門碼頭後，廈門端紅十字會與醫療單位無縫銜接，展現兩岸人道救援合作的效率與默契。

金門紅十字會表示，這趟跨海護送由常務監事周子傑率隊，總幹事呂忠飛、理事黃國卿、理事蕭偉權、副總幹事許仲榮等幹部全程參與，攜帶氧氣瓶、擔架及醫療器材，確保轉送安全。抵達廈門碼頭後，廈門端紅十字會與醫療單位無縫銜接，展現兩岸人道救援合作的效率與默契。

周子傑指出，事故發生當下，總幹事呂忠飛已趕赴醫院探視，並立即與海基會及泉州、廈門紅十字會展開密集聯繫，協助傷者家屬處理緊急事宜。傷者丈夫於昨晚17時許趕抵金門，經與醫療團隊討論後，決定讓妻子返鄉採取安寧醫治方式，返回廈門後續治療。

周子傑說，在完成護送任務後，金門紅十字會人員隨即將氧氣瓶、擔架等器材帶回金門，整個流程環環相扣、迅速而周全。大家也在心裡為許女默默祝禱，希望她返回廈門後能得到良好的醫治，早日康復。

金門紅十字會強調，「有苦難的地方，就有紅十字會；看到紅十字會，就看到希望。」這次跨海後送行動不僅成功協助傷者返鄉，也再次印證金門紅十字會跨越海峽、守護生命的人道使命。

一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會緊急啟動跨海協作機制，在各單位協助下，傷者今天上午順利搭乘第一班8點多的小三通船班返抵廈門，由廈門第一醫院救護車即刻接送，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影
一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會緊急啟動跨海協作機制，在各單位協助下，傷者今天上午順利搭乘第一班8點多的小三通船班返抵廈門，由廈門第一醫院救護車即刻接送，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影
一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影
一名33歲陸籍許姓女遊客昨天在金門騎乘微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門，順利完成後送任務。記者蔡家蓁／攝影
金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門， 常務監事周子傑（左三）說，在完成護送任務後，金門紅十字會人員隨即將氧氣瓶、擔架等器材帶回金門，整個流程環環相扣、迅速而周全。圖／金門紅十字會提供
金門紅十字會今天協助將傷者後送返抵廈門， 常務監事周子傑（左三）說，在完成護送任務後，金門紅十字會人員隨即將氧氣瓶、擔架等器材帶回金門，整個流程環環相扣、迅速而周全。圖／金門紅十字會提供

金門 廈門 紅十字會

延伸閱讀

行李偷藏6顆肉鬆麵包！陸客稱籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

樹觸高壓線路致金門545戶停電 台電搶修復電

陸客金門被撞重創昏迷 海基會上午協助送返大陸治療

相關新聞

紅十字會跨海接力 金廈合作助重傷遊客返陸治療

一名33歲陸籍許姓女遊客昨在金門騎微型電動車時，遭後方轎車追撞，頭部重創昏迷，病情危急。為協助傷者返陸治療，金門紅十字會...

香山論壇 陸學者：軍事合作對因應台灣問題有多維戰略價值

大陸藉由北京香山論壇，強化與各國軍事對話、合作，大陸防長董軍更對台灣問題強調「挫敗外部武力干涉」，北京涉台學者王英津今天...

大陸再發新疆白皮書 官員：誰圖謀破壞幸福生活、各族百姓堅決不答應

大陸新疆自治區成立70周年慶典即將登場，官方今（19）日發布最新的涉疆白皮書，強調「新時代黨的治疆方略」指引邊疆治理體系...

對今晚「川習通話」有何期待？陸外交部低調回應

美國總統川普將於台灣時間今天晚上9點與大陸國家主席習近平通話，對於雙方領導人通話的期待，大陸外交部發言人僅回應「我沒有可...

美國傳取消軍援台灣 國關學者：為協商川習會 美國已踩剎車好多項目

美國媒體報導，美國總統川普在準備川習會以及雙方貿易談判的背景下，今年夏天拒絕批准4億美元的對台軍援案，國關學者劉復國就此...

陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查 平均每月發生9起

陸委會統計資料顯示，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案例累計188人，有民眾赴陸旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。