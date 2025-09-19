香山論壇 陸學者：軍事合作對因應台灣問題有多維戰略價值

大陸藉由北京香山論壇，強化與各國軍事對話、合作，大陸防長董軍更對台灣問題強調「挫敗外部武力干涉」，北京涉台學者王英津今天說，提及台灣是基於歷史、國際和兩岸現實情勢作出的必要表態，對台獨和外部干涉的嚴正警告。同時，大陸在香山論壇框架下強化與各國軍事合作，對因應台灣問題具有多維戰略價值。

香山論壇17到19日在北京舉行，中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國家發展與戰略研究員王英津也以學者身分參會，期間就兩岸相關議題對媒體發表看法。

對於去年董軍在香山論壇開幕式致詞未直接提及台灣，今年則明確強調中方在台灣問題上相關立場。王英津說，這與今年特殊的歷史節點以及當前國際、兩岸情勢密切相關：

一是基於特殊歷史節點的考量。今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，也是「台灣光復80週年」。在這一特殊時刻，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，具有重大歷史和政治意義。強調這一點，是以史為鑒，向世界表明中國捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的堅定決心，讓國際社會更加清楚認識到「台獨」分裂與外部干涉是對二戰後國際秩序的破壞。

二是應對當前國際形勢的需要。美國為了維護其霸權地位，不斷在台灣問題上做文章，將台灣作為遏制中國發展的「棋子」。今年以來，美西方不斷加強與台灣的軍事、政治勾連，一些外國政客頻繁竄訪台灣並發表不當政治言論。在此背景下，董軍在今年香山論壇上特別提及台灣問題，是向國際社會進一步表明中國在台灣問題上的底線和紅線，警告外部勢力不要干涉中國內政。

三是回應兩岸情勢發展的要求。近年來，民進黨不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重破壞兩岸關係和平發展，加劇台海地區局勢緊張。董軍在今年香山論壇上強調解放軍絕不允許任何「台獨」分裂圖謀得逞，隨時準備挫敗任何外部武力干涉，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，彰顯了中國大陸堅決捍衛國家統一的意志、決心和能力。總之，董軍在今年香山論壇上特別提及台灣問題，是基於歷史、國際和兩岸現實情勢作出的必要表態。

王英津直言，在中國抗戰勝利80周年背景下強調「挫敗任何外部武力干涉」，這一表述的核心指向是美國及其個別盟友。近年來，美國對台軍售規模屢創新高，美軍頻繁派遣艦機穿越台灣海峽，試圖以「切香腸」方式虛化「一個中國原則」。

他表示，美國在台協會（AIT）近期拋出「台灣地位未定論」，不僅直接挑戰了一個中國原則，也挑戰了二戰後的現存國際秩序。另外，美國個別盟友不斷強化與美國的協同行動。例如，日本在近幾年《防衛白皮書》中不斷將台海局勢與日本安全直接掛鉤，並計劃部署針對中國的反艦導彈系統。澳洲則通過「澳英美聯盟」（AUKUS）機制，試圖將核潛艇技術擴散至印太地區，形成對中國大陸的軍事包圍圈。這些動作在本質上對中國的主權、安全、發展利益構成嚴峻挑戰。

王英津說，董軍的表態核心邏輯是，通過歷史法理的權威闡釋構建國際涉台正確認知，依託軍事現代化成果形成戰略威懾，借助多邊外交網絡爭取國際社會支持，最終實現「以鬥爭求和平」的戰略目標。

另，就此次香山論壇主題為「共護國際秩序 共促和平發展」，在台灣問題上，王英津認為，大陸在香山論壇框架下強化與各國軍事合作，對因應台灣問題具有多維戰略價值，這既是對歷史邏輯的延續，也是對現實挑戰的主動回應。

他認為，從抗戰勝利80周年的特殊背景出發，結合《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法文件的法理支撐，將反對外部勢力插手台灣問題置於維護戰後國際秩序框架下來敘事。這種安排不僅是中國大陸反對「台獨」、維護國家主權的必要手段，更是捍衛戰後國際秩序的關鍵布局。

王英津指出，通過軍事合作，讓與會各國代表深刻認識到，「中國解決台灣問題」與捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序、遵守聯合國憲章宗旨原則是一脈相承的。任何試圖否定「台灣歸屬中國」的行為，都是對二戰後國際秩序的公然挑戰。