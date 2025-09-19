大陸再發新疆白皮書 官員：誰圖謀破壞幸福生活、各族百姓堅決不答應

大陸新疆自治區成立70周年慶典即將登場，官方今（19）日發布最新的涉疆白皮書，強調「新時代黨的治疆方略」指引邊疆治理體系和治理能力現代化實現歷史性跨越，找到了一條在邊疆地區統籌發展和安全，扎實推進中國式現代化新疆實踐、實現新疆社會穩定和長治久安總目標的「正確道路」。新疆自治區主席還強調，「誰圖謀破壞這樣的幸福生活，新疆各族百姓是堅決不答應的」。

大陸國新辦今日上午舉行記者會，宣布發布「新時代黨的治疆方略的成功實踐白皮書」，中共中宣部副部長王綱指出，白皮書全文約2.1萬字，白皮書自第三章開始講述「新時代」的治疆成果，強調新疆把維護社會穩定擺在首位，反分裂鬥爭取得顯著成效，反恐維穩法治化常態化穩步推進，反制裁反干涉精準實施，社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變。同時，中華民族共同體建設深入推進、「宗教中國化」穩步推進，「民族區域自治制度優勢進一步彰顯」。

白皮書還提到，新疆基礎設施建設全面加強，現代化產業體系集群效應充分顯現，絲綢之路經濟帶核心區建設步伐加快，文化遺產得到有效保護，脫貧攻堅取得全面勝利，社會保障網進一步織密紮牢。

新華社快報指出，白皮書強調，「新時代黨的治疆方略」指引邊疆治理體系和治理能力現代化實現歷史性跨越，找到了一條在邊疆地區統籌發展和安全，扎實推進中國式現代化新疆實踐、實現新疆社會穩定和長治久安總目標的「正確道路」。

而新疆自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜還提到，鑄牢中華民族共同體意識，是新時代中國共產黨民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。他說官方不斷深化文化潤疆，堅持以社會主義核心價值觀為引領，「圍繞黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史，大力開展宣傳教育，讓各族幹部群眾樹牢正確的歷史觀，不斷鞏固中華民族共同體建設的思想基礎」。同時大力開展考古與歷史文化遺產保護傳承，把新疆各民族交往的歷史故事、考古實物、文化遺存展示出來。

他強調，民族團結是新疆各族群眾的生命線。

新疆自治區常務副主席陳偉俊說，去年新疆地區生產總值首次突破了人民幣2兆元大關。新疆進出口總額再創歷史新高，去年達到4341.6億元。「疆內環起來、進出疆快起來」的綜合交通體系穩步推進。他還介紹糧食、棉花、油氣、新能源產業的發展。

至於新疆將如何實現社會大局持續穩定、長期穩定？艾爾肯．吐尼亞孜表示，當前，新疆社會大局持續穩定，老百姓獲得感、幸福感、安全感是前所未有的。新疆2600萬各族人民深知，這樣一個局面是來之不易的，這是我們完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，特別是聚焦社會穩定、長治久安這個總目標來推進各項工作取得的成效。他強調，「各族群眾發自內心地珍惜當前的大好局面，凝聚起維護社會穩定的強大力量，誰圖謀破壞這樣的幸福生活，新疆各族百姓是堅決不答應的」。

陳偉俊還提及，這幾年來，美國借所謂的「強迫勞動」制裁涉疆企業和個人，干涉大陸內政，實質是打著「人權」的幌子搞政治操弄和經濟霸凌。從短期來看，美國制裁會對新疆的經濟發展帶來一定的不利影響，比如一些企業產品出口受阻、包括維吾爾族在內的各族勞動者就業機會有所減少。美國的無理制裁，是打著「保護人權」的幌子侵犯新疆各族勞動者的就業權。「如果說強迫什麼，美國在搞強迫，在強迫失業」。

公開資料顯示，這是大陸官方發布的第14份涉疆白皮書，也是2021年9月以來的首份。1949年陶峙岳倒戈、共軍進軍新疆後，於1955年10月1日成立新疆維吾爾自治區，如今即將迎來70周年。9月19日，大陸央行發行新疆維吾爾自治區成立70周年金銀紀念幣一套，其中金質紀念幣1枚，銀質紀念幣1枚。